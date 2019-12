Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Tradition der Weihnachtskrippe

Iserlohn. Blickfang im adventlich dekorierten Wohnzimmer von Horst Fiesel ist die ausladende Weihnachtskrippe mit dem erleuchteten Stern am Giebel und einem frohlockenden Engel mit dem Banner „Gloria“ vor der Brust.

„Mit der Dekoration beginne ich immer zum ersten Advent“, erzählt der traditionsbewusste Iserlohner, der seine Wohnung mit Ehefrau Renate vorweihnachtlich mit dem Prunkstück, der Krippe aus dem Oberbayrischen Grainach, und Gestecken, Adventskranz, Sternen, Räuchermännchen, Schwippbögen und Pyramiden aus dem Erzgebirge schmückt.

Heilige Familie und Heilige drei Könige als Blickfang

Der 78-jährige Horst Fiesel macht seit mehr als vier Jahrzehnten Urlaub in Oberbayern und erwarb den Krippenstall mit den geschnitzten abendländischen Figuren, der Heiligen Familie, den Hirten und ihren Tieren sowie den Heiligen drei Königen vor Jahren von der Holzschnitzerei Runggaldier im Zugspitzendorf Grainau. „Seither kamen katalogmäßig immer wieder Figuren hinzu“, berichtet der Liebhaber der hohen Schnitzkunst aus Oberbayern.

Die ließ sich der katholisch geprägte Iserlohner auch gerne etwas kosten. Für diese Figuren ruft der Hersteller mehrere hundert Euro auf. „Mir gefällt die Schnitzkunst und die handbemalte Farbgebung“, lobt Fiesel die Ergebnisse des Kunsthandwerkers.

65 Einzelteile hat auf einer großen Platte gruppiert, die er mit Moos ausschmückt. „Als wir noch Auf dem Winkel wohnten, habe ich für die Krippe das Moos aus dem Wald geholt. Da sind dann aber daraus Käfer bis ins Wohnzimmer gekrabbelt“, erzählt der Senior und muss im Nachhinein schmunzeln ob der tierischen Überraschungen, die für ein „Feuerwerk der guten Laune“ im Hause Fiesel gesorgt hatten. Danach habe er dann lieber Moos aus dem Blumenladen besorgt.

Mit Stroh, das er von seinem früheren Post-Kollegen Heinz Risse bekommen hat, dekoriert er das Innenleben der des Stalls, in dem er die Heilige Familie, Ochs und Esel ansiedelt. Dazwischen stellt er Vanille-Duftkerzen auf. Das Jesuskind, das in Betlehem in einer Futterkrippe zur Welt kam, fehlt noch in seiner Krippe: „Es kommt an Heiligabend hinzu.“

Der frühere Postbeamte Horst Fiesel war von 1979 bis 1989 als Küster in St. Michael in Gerlingsen tätig. Da hat er ebenfalls die Krippe aufgebaut – allerdings mit 1,20 Meter großen Figuren, die von Gemeindemitgliedern angezogen wurden.

Die „Fieselsche“ Krippe bleibt bis Lichtmess Mittelpunkt seiner Wohnung an der Zollernstraße, in die er seit April mit seiner Frau wohnt. In der Adventszeit holt er gerne Räuchermännchen, Krippe und Schwippbögen und Pyramide heraus. Der Weihnachtsbaum steht auf dem Balkon. „Früher stand er bei uns im Wohnzimmer, daneben die Krippe und darunter die Geschenke“, erzählt Horst Fiesel von einem Malheur, bei dem der Baum umgefallen war und den Elefanten in der Krippe umgerissen hatte.