Die kleine Holzhütte am Nußberg war mehr als ein Blumenladen

Iserlohn Floristin Andrea Bedranowsky (59) will nach dem Abriss ihrer "Ideenkiste Blumenalm" von zu Hause aus mit Vorbestellungen weitermachen.

Iserlohn. Wehmütig blättert Andrea Bedranowsky durch ihre Fotos, die an bessere Zeiten in ihrem roten Holzhaus auf dem Edeka-Parkplatz an der Walter-Jost-Straße erinnern. Der winzige Laden, den sie in Eigenarbeit mit einem Architekten und einem Freund vor Jahren gebaut hatte, ist weitgehend geräumt, bis auf drei Blumensträuße für das Erinnerungsfoto.

„Traurig, aber wahr, das letzte Blumengeschäft am Nußberg muss weichen“, sagt die 59-jährige Floristin. Im Herbst 2020 hatte ihr der bisherige Edeka-Filialleiter Michael Clever am Nußberg gekündigt, bevor er den Supermarkt an seinen Nachfolger Sanel Hotic übergab.

„Wir trennen uns im Guten“, erklärt der Unternehmer, der drei weitere Märkte in Hagen und Schalksmühle betreibt. „Wir hatten 20 schöne Jahre da. Dass das nichts für die Ewigkeit ist, war uns klar.“ Michael Clever sagte rückblickend im Gespräch mit unserer Zeitung: „Ich habe das Objekt abgegeben, weil es mir zu viel wurde. Ich weiß, dass sie daran hängt, und dass das schwierig ist, es aufzugeben. Ich kann es einem neuen Betreiber, der sich gerade selbstständig gemacht hat, nicht hinterlassen. Ich bin jetzt nicht mehr zuständig für das Objekt, das sie jetzt verlassen muss. Alles hat seine Zeit.“

Die Blumenverkäuferin, die sich als Institution in Sachen Blumen am Nußberg bezeichnet, unterstreicht: „Diese kleine Holzhütte war für viele Leute mehr als ein Blumenladen, ein Ort des Treffens und der Kommunikation, des Austausches und des Tröstens, für manche ein Stück Heimat, was in der heutigen Zeit mehr als wichtig ist und immer wichtiger wird.“

Die gebürtige Nußbergerin hatte vormals am Berliner Platz ihren Blumenladen. Als der Edeka-Markt an der Walter Jost-Straße gebaut wurde, habe sie in dem Anbau zunächst auf einer Verkaufsfläche von 90 Quadratmetern Blumen verkauft. Als der Laden mehr Verkaufsfläche benötigte, sei sie ausgezogen und für einige Jahre in ein Ladenlokal in den Kiefernweg ausgewichen, das sie aufgrund baulicher Mängel aber wieder aufgab und weil sich die „Ideenkiste Blumenalm“ in der Hütte „Marke Eigenbau“ realisierte: „Da habe ich viel Geld investiert und viele schöne Jahre gehabt“, sagt Andrea Bedranowsky und zeigt Bilder aus dem 20 Quadratmeter großen Verkaufsraum, auch aus dem kleinen „Vorgarten“ mit dem weißen Zaun, wo ebenfalls Gestecke und Blumendekorationen auf Kundschaft warteten. Hochzeitspaare hätten dort sogar Erinnerungsfotos von sich machen lassen, erzählt sie in Erinnerungen schwelgend.

Die Iserlohnerin wird dann wieder ernst und berichtet von einem schwierigen Berufsumfeld. Sie verweist auf eine immer größer werdende Konkurrenz durch das Blumenangebot in vielen Einzelhandelsgeschäften: „Wenn das so weitergeht, wer soll in Zukunft noch Hochzeiten, Beerdigung und liebevolle Gestaltung von Sträußen und Gestecken machen?“ Sie befürchtet, dass der Berufszweig durch viele Fremdanbieter aussterben werde. Sie wünscht sich mehr Wertschätzung für die Arbeit der Floristen, „die sich aus Liebe zum Beruf viel Arbeit mit den Blumen machen, vom Anschnitt bis zur Pflege, von der Beratung bis hin zur Gestaltung. Woanders werden nur Eimer hingestellt.“

Nach dem Abriss der „Ideenkiste Blumenalm“ werde sie aber nicht die Hände in den Schoß legen: „Ich werde versuchen, von zu Hause aus mit Vorbestellung weiterzumachen und für treue Kunden ein Ansprechpartner zu sein. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Aber ich versuch‘s.“ Andrea Bedranowsky ist erreichbar unter der Telefonnummer 02371/78539.

Von einigen Stammkunden kenne sie auch Kinder und Enkelkinder, die sie ebenfalls mit Blumen versorgt habe. Als besonderes Kompliment empfand sie es, dass eine frühere Kundin, die nach Norddeutschland gezogen ist, in ihrem Testament verfügt hatte, dass sie den Grabschmuck bei deren Bestattung in der Heimatstadt Iserlohn machen solle. Das habe sie sehr gerührt. Den Wunsch habe sie der Verstorbenen erfüllt, erzählt Andrea Bedranowsky zum Abschluss des Gesprächs.