Die Grünen in Iserlohn verabschieden ihr Wahlprogramm

Iserlohn. Der Ortsverband der Grünen besinnt sich im Wahlkampf auf die Kernkompetenz der Umweltpolitik.

Ein innovatives, klimaschutz- und artenschutzgerechtes Wahlprogramm ist das Ziel von Bündnis 90/Die Grünen. Bei der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend in der Rathauskantine diskutierte und verabschiedete der Ortsverband Iserlohn coronabedingt ein wenig verspätet das Wahlprogramm, das der Vorstand ausgearbeitet hat.

Mit einem ökologischen und nachhaltigen Programm möchten die Grünen besonders auf ihre Kernkompetenz, den Umwelt- und Klimaschutz, setzen. In der Corona-Pandemie seien ökologische Themen ein wenig in den Hintergrund gerückt, dabei wachse ihre Brisanz täglich. „Wir glauben, dass Klimaschutz und die Erhaltung der Artenvielfalt lokal am besten zu realisieren ist“, argumentierte Sprecher John Haberle, bevor der Vorstand den Entwurf des Wahlprogramms vorstellte. Das spiegelt sich auch in den Themen des Wahlprogramms wider. So soll ein Teil des Iserlohner Stadtwalds, der bisher vor allem Nutzwald ist, zu einem Naturwald umgewandelt, und möglichst viele Bäche renaturiert werden. Außerdem soll der Anteil erneuerbarer Energien wachsen.

In ihrem Wahlprogramm befassen sich die Grünen auch mit der Innenstadtentwicklung. Diskutiert wurde besonders die Situation des Rathausgebäudes. Die Grünen möchten die Kernsanierung des Rathauses am jetzigen Standort nicht voreilig aufgeben. Jede Kernsanierung des Rathauses mit modernen und ökologischen Materialien sei nachhaltiger als ein kompletter Neubau. Zweifel gab es bei den Parteimitgliedern, dass eine energetische Sanierung nicht mit dem Denkmalschutz vereinbar sei. Ein Antrag, den Passus rund um die Rathaussanierung aus dem Wahlprogramm zu streichen, wurde abgelehnt.

Markthalle mit regionalen und ökologischen Produkten

Auch den Weggang der Karstadt-Filiale sieht der Vorstand als Chance. „Wir können uns vorstellen, dort eine Markthalle zu errichten, in der regionale und ökologische Produkte angeboten werden“, so John Haberle. Kritik gab es daraufhin aus den Reihen der Mitglieder, die befürchteten, dass durch eine solche Markthalle der Wochenmarkt, der den Iserlohnern ein Heiligtum sei, abgeschafft werde. Das bestritt Haberle jedoch und merkte an, dass die Marktbeschicker mit an der Diskussion beteiligt werden müssten. Durch eine zentrale Markthalle bestände für die Marktbeschicker die Möglichkeit, ihre Produkte nicht nur einmal die Woche, sondern auf Dauer anzubieten.

Im Rahmen der Mobilitätsplanung soll vor allem die Nahmobilität aus Fuß- und Radverkehr sowie der Öffentliche Personennahverkehr aus Bus und Bahn gestärkt werden. Denn im Verkehrssektor sei bislang noch keine Reduzierung des CO2-Ausstoßes gelungen. Die Grünen sehen daher zahlreiche Maßnahmen vor, um einen besseren Radverkehr zu erreichen, und auch ein Fußverkehrskonzept soll erstellt werden. Und: „Der ÖPNV muss so strukturiert sein, dass alle ihn nutzen“, so Bürgermeisterkandidat Martin Isbruch.

Programm für Schulpolitikbleibt zunächst allgemein

Das Programm für die Schulpolitik sei bislang nur recht allgemein gehalten. „Wir können so gut wie nichts vorschlagen zur Zeit“, erklärte Ingrid Knaup. Das Schulministerium habe beschlossen, dass die Lehrer zunächst herausfinden sollen, was durch die Corona-Pandemie an Bildung nachzuholen sei. „Daher fehlen konkrete Vorschläge, was für Iserlohn gemacht werden kann“, so Knaup weiter.

Die Digitalisierung macht auch vor den Schulen nicht Halt. Gerade durch die Pandemie habe sich gezeigt, wo es noch Defizite gibt. Aber auch bei der städtischen Verwaltung soll die Digitalisierung vorangetrieben werden durch Ausbau des E-Government, damit Anträge, für die kein persönliches Erscheinen erforderlich ist, über eine Bürgerplattform gestellt werden können.

Neben dem vom Vorstand ausgearbeiteten Konzept brachte Sylvia Olbrich drei Änderungsanträge ein – zu den Themen Rassismus, Gleichstellungspolitik sowie Kinder- und Jugendpolitik. Es soll verdeutlicht werden, dass es keinen Platz für Rassismus, Hass und Hetze geben darf. Zudem soll die Gleichstellungsstelle gestärkt und eine verbindliche Frauenquote in der Verwaltungsspitze eingeführt werden.