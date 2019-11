Der Traum von der Kunst als Hauptberuf

In seiner syrischen Heimat hatte er als Kunstlehrer und selbstständiger Künstler gearbeitet, seit August absolviert Tammam Jaramani eine Ausbildung in einem Malerbetrieb – mit 41 Jahren. „Mein Studium wäre in Deutschland schon anerkannt worden, allerdings waren meine Sprachkenntnisse nicht ausreichend, um in meinem alten Beruf arbeiten zu können“, erzählt er.

Als er sein Studium in Damaskus beginnen wollte, gab es nur diese eine Fakultät in ganz Syrien, mit 100 anderen wurde aus mehr als 6000 Bewerbern nach der Aufnahmeprüfung zugelassen. Ein Traum war für Jaramani in Erfüllung gegangen, nachdem er bereits als Kind mit dem Malen begonnen hatte.

Nachdem er seinen Bachelor gemacht hatte, hatte er dann unter anderem auch die Möglichkeit, andere auf die Aufnahmeprüfung für die Universität vorzubereiten. Das Jahr 2015 war schließlich der Wendepunkt, wie er erklärt: „Ich bin aus politischen Gründen nach Deutschland geflüchtet.“ Zahlreiche Sprachkurse hat er seitdem absolviert, inzwischen auf dem C1-Niveau, das eine kompetente Sprachverwendung bedeutet, aber eben noch nicht wirklich ausreicht, um als Kunstlehrer in Deutschland arbeiten zu können.

Eines der wenigen Bilder, das Tammam Jaramani aus Syrien nach Iserlohn mitbringen lassen konnte. Foto: Jennifer Katz

Zunächst wurde Jaramani im Iserlohner Obdachlosenheim untergebracht. Der Trostlosigkeit dort rückte er mit Pinsel und Farbe zu Leibe. Drei Jahre, nachdem er seine Heimat verlassen hatte, konnte er endlich seine Frau und seine Tochter nachholen. Sie konnten einige seiner Bilder – gerollt – mitbringen. Inzwischen leben die Drei in einer kleinen Mietwohnung in Gerlingsen, in einer Ecke im Flur hat sich Tamman Jaramani ein winziges Atelier, das hinter einem Vorhang verschwinden kann, wenn es nicht benötigt wird, eingerichtet.

Seine Tochter, die inzwischen vierjährige Tala, kommt zwischendurch ins Wohnzimmer. Stolz präsentiert sie Bögen mit eigenen Werken. „Sie hat wohl mein Talent geerbt“, sagt der Vater stolz. Er selbst widmet sich seit etwa einem Jahr der abstrakten Malerei, weil sie ihm „mehr Freiheit“ ermögliche. „Vorher habe ich eher gegenständlich gemalt, aber dafür braucht man immer ein Modell oder eine Vorlage.“

Arbeitgeber über Kunstverein kennen gelernt

Über Facebook hatte Jaramani recht schnell Kontakt zu Andreas Wieloch, heute Vorsitzender des Kunstvereins Iserlohn, geknüpft. „Er hat mir sehr geholfen“, sagt der bald zweifache Vater – seine Frau ist mit einem Jungen schwanger. Bei mehreren Ausstellungen hat der Künstler seine Bilder inzwischen präsentiert, und auch seinen jetzigen Arbeitgeber hat er über den Verein kennen gelernt. „Mein Chef Achim Junge ist auch Teilnehmer in meinem Zeichenkurs“, sagt er. Die Ausbildung konnte er durch eine Kooperation des Malerbetriebs mit dem Berufsbildungswerk des Handwerks beginnen.

Wenn er seiner Arbeit nachgeht, findet er oft Ideen für seine Kunstwerke. „Alte Wände zum Beispiel sind sehr inspirierend“, erklärt er. Wenn er vor der Leinwand sitzt, hat er noch kein Bild im Kopf. „Viele Faktoren spielen eine Rolle, es kommt einfach so“, sagt Jaramani. Und: „Die Komposition ist sehr wichtig.“ Auch wenn er sich entschieden hat, den Beruf zu wechseln, ist es sein „großer Traum, von der Kunst leben zu können“. Allerdings in Deutschland, nach Syrien möchte er nicht wieder zurückgehen.