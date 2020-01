Spaß und Kreativität gehören genauso zum Singen in der Kinder- und Jugendkantorei wie Teamgeist und Verantwortung: Heute gibt’s die Möglichkeit zum Reinschnuppern.

Kinder Den Spaß am gemeinsamen Singen entdecken

Iserlohn. Heute ist Probesingen bei den St.-Marien-Käfern, den Minis und Maxis sowie beim Jugend-Chor.

Die Kinder- und Jugendkantorei Iserlohn lädt am heutigen Mittwoch zu einem unverbindlichen Probesingen ein. Alle Gruppen beginnen in dieser Woche mit neuen Projekten, so dass interessierte Kinder und Jugendliche einfach einmal zum „Ausprobieren und „Schnuppern“ kommen können.

Die Gruppen treffen sich zu folgenden Zeiten: St.-Marien-Käfer (ab fünf Jahren) von 14.15 bis 14.45 Uhr, Minis (zweite bis dritte Klasse) von 15 bis 15.45 Uhr, Maxis (vierte bis sechste Klasse) von 16 bis 16.55 Uhr und der Junge Chor „5nach5“ (ab siebte Klasse) von 17.05 bis 18.05 Uhr. Alle Gruppen treffen sich im Lutherhaus an der Obersten Stadtkirche, Kurt-Schumacher-Ring 10-14. Eltern dürfen gerne mit dabei sein. Die Leitung hat Kantorin Ute Springer, weitere Informationen gibt es unter www.kantorei-iserlohn.de.

Eine fachgerechte Ausbildung der Stimme gehört dazu

In der Iserlohner Kinder- und Jugendkantorei wird natürlich die Stimme der Kinder fachgerecht ausgebildet. Die Gruppen treten in Gottesdiensten und Konzerten auf, gestalten Musicals und weitere Auftritte. Mindestens genauso wichtig ist aber auch die soziale Komponente in der Gestaltung der Gruppenarbeit. Spaß und Kreativität verbinden sich dabei mit Teamgeist und Verantwortung für die Gruppe. Fördern und Fordern sind gleichermaßen wichtige Bausteine. Fahrten zu Freizeiten und Festivals runden das Programm der Kinder- und Jugendkantorei ab.