Iserlohn. In „Anarchie“ spricht der nette Afghane von nebenan über typische Alltagsbeobachtungen eines Ausländers

Das Comedy-Schwergewicht: Faisal Kawusi

Er ist ein echtes Comedy-Schwergewicht. Also klar. Schon allein wegen seiner 140 Kilo, die er auf die Bühne bringt, passt die Beschreibung. Aber lustig ist er halt auch. Die Rede ist von Faisal Kawusi, der nette Afghane von nebenan und (nach eigener Aussage) bester Kanake Deutschlands – schließlich hat er eine Laktoseintoleranz. Mehr Integration ginge nun wirklich nicht.

Doch obwohl der 28-Jährige schon durch sein erstes Soloprogramm „Glaub nicht alles, was du denkst“, seine mitreißende Performance bei „Let´s Dance“ und die Late-Night-Show „Die Faisal Kawusi Show“ bekannt ist, kannten ihn offensichtlich trotzdem nicht alle, die am Donnerstagabend ein Ticket für sein neues Programm „Anarchie“ im Parktheater hatten. Denn nach der Pause blieben einige Plätze frei – und das fiel auch Faisal auf. „Da saßen ältere Herrschaften. Die hatten sich richtig schick gemacht und gedacht: Wir gehen heute zu einer Kulturveranstaltung – falsch gedacht.“ Ganz falsch.

Faisal spricht über Instagram-Bitches, die krankhaft darunter leiden, vor jedem Spiegel ein Foto machen zu müssen und dabei den Hintern ins optimale Licht rücken, darüber wie „wählerisch“ seine Freunde auf Tinder sind, wie geil er es selbst findet, wenn Frauen kochen und putzen können, wie peinlich es ist, Kondome zu kaufen und wie sehr er seine Familie liebt – „aber die ist behindert.“

Natürlich spielt auch er – wie die meisten ausländischen Comedians – mit Stereotypen der verschiedenen Kulturen, zieht Vergleiche zwischen Deutschen und Afghanen und spricht über die zahlreichen Vorurteile, mit denen er täglich konfrontiert wird. Prinzipiell nichts Neues aber durchaus unterhaltsam.

Doch neben all diesen – vor allem für die Generation „U 30“ – typischen Alltagsbeobachtungen und absurden Geschichten haut der „Fette“ da auf der Bühne auch ganz gerne mal echte Klopper raus – meist völlig unerwartet. So nach dem Motto: „Wenn ich gejagt werden will, dann fahre ich nach Chemnitz.“ Oder: „Wenn jemand schwimmen kann, dann wir Afghanen“. Schwarzer Humor kann er also auch.

In den Gedanken und der Fantasie herrscht Anarchie

Deswegen trägt der Titel ja auch den Namen „Anarchie“. Zwar hatte sein Manager ihn davor gewarnt, das Programm so zu nennen – schließlich müsste es dann auch einen thematischen roten Faden geben. (In dem Punkt hätte er vielleicht besser auf seinen Manager gehört, denn den gibt es wirklich nicht.) Ist Faisal aber egal. „Ich fand das Wort einfach cool.“ Und ein bisschen Ernsthaftigkeit steckt dann halt doch dahinter. „Es gibt keine Grenzen. Es gibt keine Regeln. Es gibt keine Political Correctness. In den Gedanken und der Fantasie herrscht Anarchie. Und das soll auch so bleiben.“