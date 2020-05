Corona fordert weiteres Todesopfer im Märkischen Kreis

Kreis. Ein 80-Jähriger verstirbt in Lüdenscheider Klinik.

Das Coronavirus hat im Märkischen Kreis ein weiteres Todesopfer gefordert. Wie das Kreisgesundheitsamt am Sonntag mitteilte, ist ein 80-jähriger Plettenberger im Zusammenhang mit Covid-19 im Klinikum Lüdenscheid verstorben. Damit erhöht sich die Anzahl derjenigen, die seit Ausbruch der Pandemie Ende Februar am oder mit dem Virus verstorben sind, auf 28. Die Zahl der aktuell am Coronavirus Erkrankten hat sich dagegen weiter reduziert. Das Gesundheitsamt meldet aktuell noch 42 Infizierte. 526 Personen gelten mittlerweile als geheilt. 133 Personen stehen weiterhin als Kontaktpersonen unter Quarantäne. 128 Corona-Patienten wurden oder werden stationär behandelt, davon 13 in Krankenhäusern außerhalb des Kreises. Elf von ihnen mussten/müssen beatmet werden.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis:

Iserlohn: 11 Infizierte, 108 Gesunde, 35 Kontaktpersonen und 5 Tote

Hemer: 4 Infizierte, 51 Gesunde und 10 Kontaktperson

Altena: 0 Infizierte, 9 Gesunde und 5 Kontaktpersonen und 1 Toter

Balve: 2 Infizierte, 7 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

Halver: 1 Infizierter, 30 Gesunde, 6 Kontaktperson und 3 Tote

Herscheid: 2 Infizierte, 5 Gesunde und 4 Kontaktperson

Kierspe: 0 Infizierte, 15 Gesunde, 7 Kontaktpersonen und 1 Toter

Lüdenscheid: 3 Infizierte, 89 Gesunde, 13 Kontaktpersonen und 3 Tote

Meinerzhagen: 4 Infizierte, 30 Gesunde, 5 Kontaktpersonen und 4 Tote

Menden: 12 Infizierte, 98 Gesunde, 33 Kontaktpersonen und 8 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 1 Infizierte, 0 Gesunde, 1 Kontaktperson

Neuenrade: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 0 Kontaktperson

Plettenberg: 1 Infizierte, 50 Gesunde, 7 Kontaktpersonen und 3 Tote

Schalksmühle: 1 Infizierte, 8 Gesunde und 5 Kontaktpersonen

Werdohl: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 2 Kontaktperson