Corona-Fälle im MK: Keine weitere Infektion seit Donnerstag

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet seit Donnerstag keine weitere labortechnisch-nachgewiesene Coronainfektion. In Iserlohn hat eine Person die Erkrankung überstanden. Es spiegelt sich noch nicht in der Statistik des Kreisgesundheitsamts, aber ab heute sind die Kinder und Betreuer einer Kindergartengruppe aus Werdohl wieder aus der Quarantäne entlassen. Alle Coronatests, die die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises am Mittwoch bei den Betroffenen gemacht hatten, fielen negativ aus. Zum offiziellen Meldetermin gestern Abend standen 25 Corona-Infizierte und 81 Kontaktpersonen unter Quarantäne.

Seit Ausbruch der Pandemie verzeichnet der Märkischen Kreis 653 Corona-Fälle. 597 Männer und Frauen haben den Virus überwunden. 31 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Mit Balve, Halver, Herscheid, Meinerzhagen, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade und Plettenberg sind derzeit sieben Kommunen coronafrei. Alle Informationen rund um die Pandemie fasst der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite zusammen: www.maerkischer-kreis.de.