Politik CDU will keine Lkw mehr in Kalthof

Iserlohn. Antrag für den Verkehrsausschuss

Die CDU will, dass Lkw künftig nicht mehr durch das Kalthofer Ortszentrum fahren dürfen und hat um die Aufnahme eines entsprechenden Tagesordnungspunktes für die nächste Sitzung des Verkehrsausschusses gebeten. Außerdem soll die Verwaltung gebeten werden, zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, die Parksituation an der Leckingser Straße zwischen der evangelischen Kirche und dem Kreisverkehr am Kalthofcenter zu verbessern. „Die Umsetzung, sollte erst nach/mit Umsetzung von Punkt 1 erfolgen, um den Lkw-Verkehr nicht noch zu verstärken“, heißt es in dem Antrag.

Zur Begründung schreibt die Partei: „Die Durchfahrt durch Kalthof war für Lkw bis vor Jahren gesperrt. Nach einer Baumaßnahme wurde diese Sperrung aufgehoben. Warum dies so ist, ist in Kalthof nicht bekannt.“ Der Wunsch, diese Durchfahrt für LKW wieder zu sperren, bestehe in Kalthof aber, zumal es im Ortskern keine Firmen gebe, die auf diesen Verkehr angewiesen seien.

Zur zweiten Forderung heißt es: „Neben diesem Thema ist das Thema Parksituation an der Leckingser Straße zwischen der evangelischen Kirche und dem Kreisverkehr am Kalthofcenter ein Problembereich. Die Durchfahrt zu Stoßzeiten ist eine Extremsituation und das Ausweichen auf den Bürgersteig sollte keine Option bleiben.“