CDU fordert Konzept für OGS

Hennen. Zeitnahe und stringente Umsetzung

Die CDU-Fraktion stellt einen Antrag zum Thema „Konzept und Planung OGS an der Grundschule Hennen“. Anlässlich einer Begehung der Grundschule Hennen hätten sich Vertreter der CDU-Fraktion einen Eindruck von der OGS und von dem Zustand des Schulhofes verschaffen können. Die offene Ganztagsschule sei in dem ehemaligen Schulgebäude, erbaut um die Wende 19./20. Jahrhundert, untergebracht. Die zwischendurch zu Wohnungen umgebauten Klassenräume seien unter den gegebenen Verhältnissen zu Spiel- und Aufenthaltsräumen für die OGS umfunktioniert worden.

Das Vorhaben bedürfe einer stringenten und zeitnahen Umsetzung, da bereits jetzt die Kapazitäten ausgeschöpft sind. Die OGS sei auf eine maximale Schülerzahl von 70 Kindern ausgelegt und werde zurzeit von 80 Kindern genutzt.

CDU geht von weiter wachsendem Bedarf aus

Da Hennen ein wachsender Ortsteil mit Schwerpunkt junge Familien sei und die Nachfrage nach Plätzen in der OGS absehbar noch steige, sei zu erwarten, dass der Bedarf nicht nur in dieser Größenordnung bleibe, sondern auch noch zunehmen werde. Die CDU macht folgenden Beschlussvorschlag: Die Verwaltung wird beauftragt, kurzfristig zu prüfen, ob eine Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahme oder ein Neubau in Frage kommt. Dabei sollte die zurzeit problematische bauliche Situation berücksichtigt werden (nicht barrierefrei). In der Planungsphase solle erwogen werden, ob in zukünftige Bauvorhaben Erfahrungen aus der Pandemie in Raum- und Hygieneplanungen einfließen könnten. Über die Umsetzung des Projektes soll zeitnah entschieden werden.