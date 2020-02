Bundeswehr-Big-Band spielt umsonst und draußen in Iserlohn

Iserlohn. Mit 25 Musikern, drei Sängern und einer der größten Bühnen Europas kommt das Orchester am 4. Juni auf den Fritz-Kühn-Platz.

Wo kommt die riesige Bühne hin? Was passiert, wenn es drei Tage durchregnet? Wo soll die Garderobe stehen? Was sagt die Feuerwehr zu all den Plänen? Bei Großveranstaltungen gibt es einiges zu beachten. So auch bei der Big Band der Bundeswehr, die am Donnerstag, 4. Juni, ein großes Benefizkonzert auf dem Fritz-Kühn-Platz geben wird. Um sich gemeinsam mit dem Stadtmarketing und dem Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer (SIH) die Gegebenheiten vor Ort anzuschauen und möglichst alle eingangs erwähnten Fragen zu klären, war nun die Tourleitung der Big Band der Bundeswehr in Iserlohn zu Gast.

„Der Platz ist wunderschön“, sagt Tourmanager Johannes M. Langendorf. Und er eigne sich hervorragend für das anstehende Benefizkonzert – was nicht bei allen Plätzen der Fall sei. Denn bei der Bühne handelt es sich um die fünftgrößte Trailerbühne Europas, inklusive einer zehn mal sechs Meter großen LED-Leinwand. „Es wird nicht ganz so einfach, aber es wird passen.“

Gesamterlös geht an „Die kleine Raupe“

Es wird das erste Mal sein, dass die Big Band der Bundeswehr nach Iserlohn kommt. „Ich habe bereits in Schleswig-Holstein sehr gute Erfahrungen mit der Big Band der Bundeswehr gemacht. Deswegen ist uns die Einladung auch sehr leicht gefallen“, sagt Stadtmarketingleiter Dirk Matthiessen. Umso glücklicher war er, dass der Termin relativ schnell bestätigt werden konnte – was bei dem vollen Kalender der Big Band nicht immer so einfach ist: Ball des Sports in Wiesbaden, Parlamentarischer Abend in Berlin, Olympische Sommerspiele in Tokio. Dazu kommen rund 3 Auftritte im Rahmen der Sommer-Open-Air-Tour. „Das ist eine echte Herzensangelegenheit für uns“, sagt Johannes M. Langendorf. Seit ihrer Aufstellung spielt die Big Band ohne Gage und konnte so weit über 20 Millionen Euro für Menschen in Not einspielen. In Iserlohn geht der Ertrag an den ambulanten Kinderhospizdienst „Die kleine Raupe“.

25 Musiker werden am 4. Juni auf der Bühne stehen, dazu kommen mit Susan Albers, Marco Matias und Jemma Endersby drei erfahrene Sänger. Letztere hat unter anderem mit den Fantastischen Vier, Max Herre, Rea Garvey, Stefanie Heinzmann und Revolverheld zusammengearbeitet. Gespielt wird fast alles – außer klassische Marschmusik. „Unsere Konzerte haben Festivalcharakter, und wir lassen kaum einen Wunsch offen“, verspricht Johannes M. Langendorf einen tollen Abend auf dem Fritz-Kühn-Platz.