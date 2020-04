Bringhöfe nach Ostern wieder geöffnet

Iserlohn. ZfA hat zahlreiche Maßnahmen getroffen

Vom 16. März an waren die Bringhöfe in Iserlohn, Letmathe, Menden und Werdohl aufgrund des Coronavirus geschlossen. Viele, die momentan zu Hause bleiben müssen, nutzen die Zeit jetzt zur Entrümpelung und die Gartenarbeit. Dabei fällt viel Sperrmüll sowie Grün- und Strauchschnitt an. Deshalb hat sich der Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA) entschlossen, die Bringhöfe ab Dienstag, 14. April, wieder für Privatpersonen zu öffnen.

Der ZfA bittet die Bürger darum, nicht sofort am Dienstag zu den Annahmestellen zu fahren, um unnötige Staus und Wartezeiten zu vermeiden. Auf seinen Bringhöfen hat der ZfA zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um sowohl die Teams vor Ort als auch die Menschen, die mit ihren Abfällen kommen, optimal zu schützen. Abstandsregeln gewähren den derzeit erforderlichen Sicherheitsabstand. Zusätzliches Personal gibt Hinweise für die Kunden. Die Maßnahmen zur Öffnung wurden in enger Abstimmung mit dem Krisenstab des Märkischen Kreises vorgenommen.

Folgende Hinweise sind von den Bürgerinnen und Bürgern zu beachten, die Abfälle zu den Bringhöfen bringen wollen: Die Bringhöfe sollen nur besucht werden, wenn es wirklich notwendig und unaufschiebbar ist. Der Aufenthalt soll so kurz wie möglich gehalten werden, zudem sollen Kinder ganz zu Hause gelassen werden und nach Möglichkeit jeder Besucher nur allein oder maximal mit einer weiteren Person, die beim Entladen hilft, kommen. Die Anzahl der Anlieferer wird auf den jeweiligen Bringhöfen begrenzt. Es ist deshalb mit Wartezeiten zu rechnen.

Es wird darum gebeten, dass möglichst bargeldlos beziehungsweisepassend gezahlt wird. Selbstverständlich sind die Hygiene- und Abstandsregeln vor und auf den Anlagen einzuhalten. Außerdem sollte der Besuch am Bringhof zu Hause gut vorbereitet werden, sodass möglichst wenig Zeit auf den Entsorgungsanlagen zu verbringen ist. Es sollten möglichst nur Abfälle einer Sorte (Grün- und Strauchschnitt; Sperrmüll oder Wertstoffe) angeliefert werden, Schadstoffe werden derzeit nicht angenommen.

Der ZfA empfiehlt zudem, auf dem Gelände der Bringhöfe einen Mundschutz zu tragen.