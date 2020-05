Feuerwehr Brennendes Mehrfamilienhaus in Iserlohn in der Nacht geräumt

Iserlohn An der Piepenstockstraße hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Die Brandursache wird noch untersucht.

Gegen Mitternacht ist ein Feuer im Mehrfamilienhaus Piepenstockstraße 74 ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei konnten alle zwölf Bewohner das Haus ohne Verletzungen verlassen. Der 37-jährige Freund einer Bewohnerin wurde demnach später zur Klärung der Brandursache zur Polizeiwache gebracht. Es soll ermittelt werden, ob der Brand fahrlässig oder vorsätzlich entstanden ist. Das Haus ist zunächst unbewohnbar, bis zum Morgen hatte die Feuerwehr eine Brandwache vor Ort belassen.

In der Nacht zu Mittwoch, kurz nach Mitternacht, war die Feuerwehr Iserlohn in die Piepenstockstraße gerufen worden. Vor Ort hatten Anwohner Rauch und Feuerschein aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gesehen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass sich ein Wohnungsbrand ausbreitete und das Feuer auf den Dachstuhl übergriff. Aufgrund des Ausmaßes, so die Feuerwehr am Morgen, wurde den Einsatzkräften die Innenbrandbekämpfung erschwert, der Fokus lag daher auf der Brandbekämpfung von außen. Über zwei Drehleitern wurde in zwei Einsatzabschnitten Wasser abgegeben bis das Feuer unter Kontrolle war.

An der Piepenstockstraße ist ein Mehrfamilienhaus durch ein Feuer stark beschädigt worden. Foto: Stefan Drees / IKZ

Zur Unterstützung wurde das THW angefordert, das die Gebäuderückseite beleuchtete und somit die Nachlöscharbeiten erleichterte. Die Bewohner des Gebäudes waren zum größten Teil unverletzt, eine Person wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Auch eine Einsatzkraft wurde infolge eines Kreislaufzusammenbruches medizinisch versorgt. Die weiteren Personen konnten sich zunächst in den bestellten MVG-Bus setzen, bis sie durch das Ordnungsamt in Notunterkünften und Hotels untergebracht wurden.

Da das Gebäude starke Schäden im Dachbereich aufwies und noch immer die Gefahr herabfallender Bauteile besteht, wurden die betroffenen Straßenbereiche gesperrt. Aktuell ist die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, das Haus gilt derzeit als unbewohnbar.

Im Einsatz waren der Zug der Berufsfeuerwehr, die Löschgruppen 11, 21, 13 und 14 mit insgesamt 55 Einsatzkräften, 3 RTW, 1 KTW und der Notarzt. Außerdem das THW, das Ordnungsamt und die Stadtwerke sowie ein Bus der MVG. Die Löschgruppen 12 und 24 übernahmen im Verlauf die Brandsicherheitswache vor Ort, teilte die Feuerwehr mit.