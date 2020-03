BMW schiebt Autos 200 Meter vor sich her

Iserlohn. Kaum zu bremsen war ein 33-jähriger BMW-Fahrer, der zunächst einen VW Golf und dann einen Dacia Sorento insgesamt 200 Meter vor sich herschob.

Vier Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend gegen 20.33 Uhr auf der Karl-Arnold-Straße und der Alexanderstraße in Iserlohn ereignete.

Ein 33-jähriger Iserlohner, der nach Polizeiangaben augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, war in Richtung Bahnhof unterwegs, als er zu spät bemerkte, dass ein vor ihm fahrender ebenfalls 33-jähriger Iserlohner mit seinem Golf wegen einer Fußgängerin am Zebrastreifen an der Einmündung Auguststraße bremste. Er schob den VW 50 Meter vor sich her und schließlich in einen am Straßenrand parkenden Opel, in dem drei 19-jährige Iserlohner auf einen Freund warteten.

Der Fahrer dieses BMW schob nacheinander zwei Autos insgesamt 200 Meter vor sich her. Foto: Torsten Lehmann / IKZ

Anschließend schob der BMW-Fahrer noch einen Dacia Sorento von der Einmündung zur Dortmunder Straße etwa 150 Meter hoch zur Einmündung Grüner Weg, wo sich der Wagen des 44-jährigen Iserlohners einmal um die Längsachse drehte. Anschließend fuhr der BMW-Fahrer, der nach eigenen Angaben zu geschockt gewesen sei, um das Geschehen zu realisieren, weiter bis zum Bahnhof, wo er zunächst den Schaden an seinem Auto begutachtete, bevor er zur Unfallstelle zurückkehrte.

Die vier leichtverletzten Insassen aus dem Golf und dem Opel wurden vorsorglich in Krankenhäuser in Iserlohn und Hemer gebracht. Der 33-jährige Unfallverursacher wurde aufgrund des augenscheinlichen Eindrucks, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen, noch vor Ort zu einer Urinprobe gebeten. Anschließend wurde er mit zur Blutprobe auf die Wache genommen, wo auch sein Führerschein sichergestellt wurde.

Da zum Zeitpunkt des Unfalls nur ein Iserlohner Rettungswagen nicht im Einsatz war, fuhren auch ein Hilfeleistungs- und ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr zunächst mit zur Karl-Arnold-Straße. Nachdem kurz darauf die im Rahmen der überörtlichen Hilfe angeforderten zwei weiteren Rettungswagen aus Hemer und Menden eingetroffen waren, übernahmen die Feuerwehrleute die Absicherung und vor allem die Ausleuchtung der Unfallstelle. Die Karl-Arnold-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme 90 Minuten lang voll gesperrt.