Kalthof. Familie Brinckmann will Bürger am Schutz von Flora und Fauna beteiligen.

Blühpatenschaften im Iserlohner Norden im Angebot

Den positiven Schwung, den die Blühstreifen-Aktion der Landwirte im vergangenen Sommer ausgelöst hatte, will die Kalthofer Familie Brinckmann nutzen. Zwei Ziele haben Ulrich und Angelika Brinckmann mit ihren Töchtern Teresa, Greta und Clara im Visier: Einerseits wollen sie die Artenvielfalt weiter befördern, zum anderen wollen sie mit der Bevölkerung in Kontakt bleiben.

Gelingen soll dies durch „Blühpatenschaften“: Unter dem Titel „bee­part“ wollen Brinckmanns aus einer eineinhalb Hektar großen Fläche an der Straße Im Scherling am Rande Hennens ein Futter- und Nistparadies für Insekten, Vögel und andere Tiere schaffen. „Auf der Fläche wurde bereits seit drei Jahren kein Dünger oder Pflanzenschutzmittel mehr ausgebracht. Im Sommer haben wir dort eine Blühwiese ausgesät und waren von der Blütenpracht und dem Leben darauf so begeistert, dass wir die Fläche gerne weiter erhalten möchten“, sagt Ulrich Brinckmann.

Flächen ab einem Quadratmeter

Denjenigen, die sich dieser Idee anschließen möchten, bietet die Familie an, Patenschaften zu übernehmen. Los geht es bei fünf Euro für einen Quadratmeter bis hin zu 300 Euro für 100 Quadratmeter. Interessierte können die gewünschten Größen auf der eigens erstellten Internetseite www.bee-part.de anklicken und kaufen. Wer möchte, bekommt nach Zahlung des jeweiligen Preises ein Zertifikat und ein Tütchen mit den Samen, die auch in Hennen ausgebracht werden.

Die Aktion soll bis zum 15. April 2022 laufen, um möglichst nachhaltig zu arbeiten. „Wir könnten auf der Fläche auch Mais oder Getreide anbauen, aber wir wollen sie als Blühwiese sozusagen sich selbst überlassen“, sagt Ulrich Brinckmann, der ab Mitte April, je nach Wetterlage auch später, mit dem Aussähen beginnen möchte. Die Saatgutmischung ist speziell für die Region ausgewählt, sie enthält 50 verschiedene Wildblumen und Kulturpflanzen„Über den Winter soll alles stehen bleiben, denn so bieten wir Vögeln eine Futtergrundlage, und wenn dort Niederwild unterwegs ist, findet es außerdem noch Schutz“, erklärt er.

„Die Existenzgrundlage unseres Familienbetriebs ist der Anbau von Nahrungsmitteln sowie unsere Tiere zur Fleischerzeugung, für die wir Futtermittel anbauen. Entziehen wir einen Teil unserer Flächen der konventionellen Nutzung, fehlt uns der Erlös. Wir betrachten die Blühpatenschaften als Ausgleich für den entgangenen Gewinn und als Möglichkeit, Natur- und Insektenfreunde direkt zu beteiligen. Denn von nix wächst nix“, betont Ulrich Brinck­mann. Und: „Mit dem Gewinn aus der Blühfläche wollen wir weiterhin in eine nachhaltige Landwirtschaft investieren, da wir uns als Landwirte unserer Verantwortung für Flora und Fauna bewusst sind.“

Nachahmer willkommen, Betreten nicht erwünscht

Die Blühwiese könne jederzeit besucht werden, allerdings bittet die Familie darum, sie nicht zu betreten, um die Tiere nicht zu stören und natürlich die Pflanzen nicht zu zerstören. „Wir werden im Frühjahr ein Schild am Feldrand aufstellen und eine Ruhebank bauen. Außerdem planen wir eine Bienentribüne und eine Aussichtsplattform, damit Besucher das Insektentreiben darin beobachten können“, sagt Brinckmann, der auch den Kontakt zu einem Imker sucht. Nachahmer seien durchaus erwünscht.

Unter www.bee-part.de werden alle erdenklichen Fragen rund um die Blühpatenschaften erklärt.

Auf Instagram und Facebook unter Beepart stellen Brinck­manns ihre Aktion ebenso vor.

Wer weitere Fragen hat, erreicht die Beepart-Verantwortlichen unter 0160/1686037.

Auch Flächen, die größer sind als 100 Quadratmeter, können „übernommen“ werden.