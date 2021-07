Polizei Zwei tätliche Streitigkeiten in Iserlohn

Iserlohn. Mit zwei handfesten Auseinandersetzungen ist die Polizei laut ihres Berichts von gestern beschäftigt.

Demnach kam es bereits am Freitag gegen 17.50 Uhr zu einem Streit an der Hochstraße. Dort waren ein 38-jähriger und ein 39-jähriger Iserlohner aneinander geraten. Beide Parteien kannten sich flüchtig. Der jüngere Mann weigerte sich, die Wohnung zu verlassen und schlug unvermittelt mit einem Wischmop auf den Wohnungsinhaber ein. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei erschien vor Ort und schlichtete. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen Mitternacht schlug ein 41-jähriger Iserlohner mehrmals auf eine 36 Jahre alte Frau, ebenfalls aus Iserlohn, ein. Die beiden gerieten in der Straße An der Schlacht aneinander. Der alkoholisierte Schläger flüchtete vor Eintreffen der Polizei, konnte aber später im Nahbereich angetroffen werden. Er musste den Rest der Nacht im Gewahrsam verbringen. Es wurde eine Strafanzeige geschrieben.

