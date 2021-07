Unbekannte zünden Mülltonne ist Iserlohn-Sümmern an

Sümmern. Außerdem sind die Beamten mit dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten beschäftigt.

Von zwei Einsätzen in Sümmern berichtet die Polizei: In der Tiefgarage an der Laventiestraße haben unbekannte Täter am Montag gegen 18 Uhr eine Metallmülltonne angezündet. Eine Angestellte eines Discounters löschte den Brand selbst . Die hinzugerufene Feuerwehr brauchte nicht mehr einzugreifen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Am Großen Teich haben unbekannte Täter während der vergangenen 14 Tage einen Zigarettenautomaten aufgehebelt und sowohl das Bargeld als auch die darin befindlichen Zigaretten. gestohlen.

