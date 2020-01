Symbolfoto: Einer Seniorin wurde in einem Bekleidungsgeschäft am Alten Rathausplatz bestohlen.

Iserlohn. Einer 85-jährigen Seniorin wurde in einem Kleidungsgeschäft am Alten Rathausplatz die Handtasche gestohlen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seniorin im Kleidungsgeschäft bestohlen

Eine 85-jährige Seniorin wurde laut Meldung der Polizei am Dienstagnachmittag beim Einkaufen in der Innenstadt bestohlen.

Sie hatte ihre Handtasche gegen 15 Uhr auf ihren Rollator gelegt. In einem Modegeschäft am Alten Rathausplatz hatte sie den Eindruck, als gehe eine Frau hinter ihr her. Sie dachte sich jedoch nichts weiter dabei. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass die komplette Handtasche aus der Vordertasche ihres Rollators verschwunden war. Die verdächtige Frau war nicht mehr zu sehen. In der Tasche steckten eine MVG-Jahreskarte, diverse Ausweise und Karten sowie Bargeld, ein Mobiltelefon und Schlüssel.

Die Polizei begleitete die Seniorin nach Hause und nahm Kontakt mit dem Pflegedienst der Seniorin auf. Die beobachtete Verdächtige ist ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank und etwa 45 bis 50 Jahre alt. Sie hatte dunkle Haare, trug eine Hornbrille und eine graue Stoffjacke.