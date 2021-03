Rauch sorgt für Einsatz an der Iserlohner Westfalenstraße

Am Samstag wurde die Feuerwehr zu einem vermuteten Kaminbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Westfalenstraße gerufen.

Iserlohn. Eine Stunde dauerte der Einsatz für die Iserlohner Feuerwehr, nachdem eine unklare Rauchentwicklung in einem Gebäude gemeldet worden war.

Ein vermuteter Kaminbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Westfalenstraße hat am Samstag gegen 17.25 Uhr den Einsatz der Berufsfeuerwehr Iserlohn, der Löschgruppen Stadtmitte, Bremke, Iserlohner Heide, Sondereinheit Funk und der Drehleiter aus Letmathe erforderlich gemacht. Wie die feuerwejr mitteilt, hatten die Bewohner das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfe verlassen. In der ersten Erkundungsphase, so die Feuerwehr, waren noch einige Räumlichkeiten im oberen Gebäudeteil verraucht. Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht, um den Kaminzug zu kontrollieren. Die Ursache blieb aber bis zum Eintreffen des hinzugerufenen Bezirksschornsteinfegers ungeklärt.

Aufgrund der übersichtlichen Einsatzstelle konnten die Löschgruppen Bremke und Iserlohner Heide schnell wieder abrücken, um zusammen mit den Kräften der Drehleiter aus Letmathe und der Sondereinheit Funk die Feuerwache zu besetzen. Bei dem rund eine Stunden dauernden Einsatz waren insgesamt 44 Personen im Einsatz, so die Pressestelle der Feuerwehr.