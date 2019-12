Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ladendieb in flagranti erwischt

Iserlohn. Angesichts der vermehrten Vorfälle in Geschäften, auf Weihnachtsmärkten, in Bussen und bei anderen Gelegenheiten, wo es im Vorweihnachtsgeschäft zu Gedränge in Menschenansammlungen kommt warnt die Polizei vor Laden-, Trick- und Taschendieben auf Beutetour.

Dass nicht nur Kunden sondern auch Angestellte in Geschäften als Opfer in Frage kommen, zeigte sich am Dienstag bei einem Vorfall in einem Modegeschäft in der Wermingser Straße. Der Verkäuferin wurde von Unbekannten unbemerkt ihr Mobiltelefon aus der Hosentasche gefischt. Kurz nach 13 Uhr bemerkte sie, dass ihr schwarzes Galaxy S9 Plus samt der roten Plastikschutzhülle weg war.

Mitarbeiter eines Modekaufhauses am Alten Rathausplatz erwischten am Dienstagabend einen Ladendieb. Der 22-Jährige wollte mit einer gestohlenen Kunstlederjacke aus dem Geschäft spazieren. Als ihn die Mitarbeiter in das Büro führen wollte, versuchte er zu flüchten, schlug mit der Faust in Richtung eines Beschäftigten, ohne zu treffen, und riss sich los.

Mit vereinten Kräften konnten sie ihn in das Büro bringen und die Polizei benachrichtigen. Auch der Durchsuchung durch Polizeibeamte widersetzte sich der Erwischte. Wie sich herausstellte, handelt es sich um einen abschiebepflichtigen Mann. Er wurde vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam der Polizei gebracht.