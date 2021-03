Iserlohnerin fällt auf Internet-Betrugsmasche rein

Die Polizei warnt davor, vorschnell sensible Daten im Internet oder am Telefon preiszugeben.

Iserlohn. Einen leichten Job vor Augen, hatte eine 28-Jährige gleich einen Scan ihres Ausweises geschickt - Aufträge gab es aber nicht.

MehrereFrauen aus dem Märkischen Kreis sind laut Polizeibericht Opfer von Internetbetrügern geworden.

Eine 28-jährige Iserlohnerin schickte den Tätern gleich einen Scan von ihrem Personalausweis. Sie hatte am 26. Februar auf eine Online-Stellenanzeige reagiert. Die Anbieter lieferten per WhatsApp-Nachricht weitere Infos zur Stelle: Sie sollte angeblich als Testerin andere Unternehmen auf Freundlichkeit und Aussprache des Services prüfen. Der vermeintliche Arbeitgeber forderte von der Frau eine Video-Identifikation. Dazu musste sie sich mit ihrem Ausweis in der Hand fotografieren beziehungsweise filmen lassen. Es folgten jedoch keine Aufträge. Stattdessen bekommt sie seit jenem Abend SMS mit Infos über Geld-Transaktionen von diversen Banken auf ihre angeblichen Konten. Eine Woche später ging sie zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Die Polizei warnt: Einen Gewinn oder einen leichten Job vor Augen, lassen sich viele dazu verleiten, mehr von sich preiszugeben als ihnen eigentlich lieb ist. Die Anrufer nutzen den Überraschungseffekt und reagieren geschult aufmisstrauische Nachfragen. Die Opfer können dabei nichts gewinnen, sondern nur verlieren. Was die Betrüger mit den Daten anstellen, lässt sich im Einzelfall oft erst Monate später feststellen. Im besten Fall landen die Mailadressen nur auf Versenderlisten von Spam. Mit den Angaben können aber auch Abos oder andere Verträge abgeschlossen, Bestellungen getätigt oder Bankkonten eröffnet werden. Die Täter nutzen die Bankkonten für Straftaten. So stehen immer wieder Opfer plötzlich als Betrüger da und geraten selbst in den Fokus der Ermittlungsbehörden. Deshalb rät die Polizei: „Geben Sie am Telefon oder im Internet möglichst wenige Daten preis. Wer an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, der kann auch nichts gewinnen. Krankenkassen oder anderen Unternehmen sollten Ihre Daten vorliegen .Bei Fragen nach Geburtsdatum oder Kontoverbindung sollten alle Alarmglockenschrillen! Sollten Sie auf Betrüger hereingefallen sein, erstatten Sie Anzeige!“