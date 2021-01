Iserlohner Polizei sucht Zeugen

Foto: Michael May / IKZ

Iserlohn. Ein blauer Mercedes wurde auf dem Parkplatz am Hohler Weg beschädigt.

Am Montag gegen 13.15 Uhr beschädigte laut Bericht der Polizei eine unbekannte Pkw-Fahrerin einen parkenden blauen Mercedes auf dem Parkplatz Hohler Weg. Während die Unfallverursacherin eine nahe gelegene Pizzeria aufsuchte und das Personal um Verständigung der Polizei bat, ging der Geschädigte, aus der Pizzeria kommend, zu seinem Fahrzeug und entfernte sich, obwohl er

den Schaden wahrgenommen hatte. Daraufhin ging die Unfallverursacherin zu ihrem Fahrzeug und fuhr auch davon. Die Frau soll schwarze kurze Haare gehabt und einen weißen Mantel getragen haben. Die Pkw-Fahrerin oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Iserlohn in Verbindung zu setzen unter 02371-9199-0 oder -7106.