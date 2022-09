Iserlohn: Unbekannte am Wochenende auf Beutezug

Iserlohn. Mit Einbrüchen und Diebstählen ist die Iserlohner Polizei seit dem Wochenende beschäftigt.

Unbekannte sind zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in eine Wohnung an der Bergwerkstraße eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag an der Straße Im Neuen Acker in einen Hyundai i30 eingebrochen. Sie stahlen Bargeld, Bank- und Kreditkarte. In derselben Nacht entwendeten Unbekannte aus einem an der Soenneckenstraße geparkten Citroen DS3 einen Schlüsselbund und eine Brille.

An der Aloys-Rüberg-Straße wurde am Sonntagabend ein Kleinkraftrad gestohlen. Die Täter schoben es einige Meter und ließen es dann beschädigt zurück. An der Karl-Arnold-Straße wurde in der Nacht zum Samstag ein Damenfahrrad aus einer nicht verschlossenen Garage gestohlen. Außerdem beschädigte der Täter einen Schrank. Am Freitag zwischen 20 und 20.45 Uhr wurde an der Westfalenstraße ein silbernes Fahrrad vom Typ Rixe Toulouse samt Satteltasche, Regenjacke und Trinkflasche gestohlen. In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte das Ortseingangsschild von Kesbern gestohlen. Zudem wurde ein Straßennamenschild samt Stange und Verkehrszeichen aus dem Boden gerissen und neben die Straße gelegt.

