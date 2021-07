Einbrüche in Iserlohner Firmen

In gleich zwei Firmen an der Giesestraße wurde die Polizei nach Einbrüchen gerufen.

Iserlohn. An der Giesestraße wurden zwei Firmen am Wochenende von Dieben heimgesucht.

Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter laut Polizeibericht das Rolltor einer Firma an der Giesestraße beschädigt und vom Gelände unter anderem Kupfer, Messing und Diesel gestohlen. Im gleichen Tatzeitraum, in unmittelbarer Nachbarschaft zum ersten Tatort, sind unbekannte Täter ebenfalls in eine Lagerhalle eingedrungen, haben das Rolltor geöffnet und diverse Elektrogeräte gestohlen. Hinweise zu den Dieben und/oder Fahrzeugen im Bereich der Giesestraße nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

