Dreiste Diebe „operieren“ BMWs in Iserlohn mit der Flex

Iserlohn. Offenbar hoch spezialisierte – und ausgesprochen dreiste – Autodiebe haben in Iserlohn und Letmathe zugeschlagen.

Zwischen Sonntag- und Dienstagnachmittag haben dreiste Diebe zugeschlagen. Am Erbenberg bockten Unbekannte laut Polizeibericht auf einem Garagenhof einen BMW Typ 316-I hoch und trennten den Katalysator aus dem Motor heraus – offenbar mit einer Flex. Der Diebstahl sei dem Eigentümer hinterher nur aufgefallen, weil der Wagen nach dem Anlassen plötzlich so laut war.

Ähnlich erging es bereits in der Nacht zum 27. April dem Fahrer eines 3er BMW an der Aucheler Straße in Letmathe, merkt die Polizei an. Auch dieser Betroffene schaute unter seinen lärmenden Wagen und musste feststellen, dass sein Katalysator unsanft entfernt worden war. Hinweise nehmen die örtlichen Polizeidienststellen entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Blaulicht