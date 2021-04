Wie auf dem Symbolbild wurden am Feldmarkring und am Lenninghauser Weg Autos aufgebrochen.

Polizei Autos in Iserlohn aufgebrochen

Iserlohn. Die Polizei ermittelt, nachdem ein BMW und ein Mazda aufgebrochen und aus den Innenräumen Gegenstände gestohlen wurden.

In der Nacht vom Montag zu Dienstag haben sich unbekannte Täter laut Polizeibericht an einem grauen 3er BMW x Drive am Feldmarkring zu schaffen gemacht. Der/die Täter schlugen zunächst die Scheibe der Fahrertür ein, stahlen das Lenkrad, wesentliche Bestandteile des Navi sowie den Tacho. Der hinterlassene Sachschaden ist nicht unerheblich.

Am Lenninghauser Weg wurde am Dienstag zwischen 18 und 18.30 Uhr an einem weißen 3er Mazda die Seitenscheibe eingeschlagen und der im Fahrzeug liegende Rucksack mit persönlichen Dingen entwendet. Es entstand geringer Sachschaden.