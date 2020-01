Angeblicher Krankenkassen-Mitarbeiter durchsucht Wohnung

Foto: Michael May

Die Polizei warnt noch einmal davor, Fremde Personen in die Wohnung zu lassen.

Iserlohn. Der Mann gab an, eine Erhebung durchführen zu müssen und öffnete Schränke und Behältnisse einer 80-jährigen Iserlohnerin.

Ein angeblicher Krankenkassen-Mitarbeiter hat am Dienstagmorgen die Wohnung einer pflegebedürftigen 80-jährigen Iserlohnerin durchsucht. Kaum hatte der Pflegedienst gegen 9 Uhr die Seniorin verlassen, klingelte es laut Polizeibericht erneut an der Wohnungstür. Ein Mann gab sich als Mitarbeiter einer Krankenkasse aus und wurde von der Frau in ihre Wohnung gelassen. Er müsse eine „Erhebung“ machen, erklärte der Unbekannte. Die Frau beschrieb den Herrn als „sehr nett“. Er unterhielt sich mit ihr, durchsuchte dabei jedoch vor ihren Augen die Wohnung, öffnete Schränke und Behältnisse. Nach einiger Zeit verließ der Mann die Wohnung – nach den bisherigen Erkenntnissen, ohne etwas mitzunehmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Betruges und warnt noch einmal davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Die Ausreden sind vielfältig: Mal geht es angeblich um einen Wasserrohrbruch, eine andere Reparatur, eine Störung am Telefon oder ein Gespräch zum Thema Pflege. Immer wieder kommt es vor, dass die fremden Besucher unbemerkt einen Komplizen in die Wohnung lassen. Während der eine ablenkt, durchsucht der andere die Wohnung nach Wertsachen.