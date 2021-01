„Black Betty“ übernimmt die Schulführung

Iserlohn Für ihren virtuellen Tag der offenen Tür hat die Realschule am Hemberg einen unterhaltsamen Kurzfilm produziert.

Wie gerne hätte Ute Neugebauer am späten Freitagnachmittag die Viertklässler und ihre Eltern in der Realschule am Hemberg begrüßt. Hätte sie nach der Präsentation in der Aula zusammen mit ihrem Team durch die Räume geführt und ihnen auch dabei deutlich gemacht, was das Schulleben und die Schulgemeinschaft am Hemberg ausmacht – neben Digitalisierung (mit flächendeckendem iPad-Einsatz ab Klasse 7), Fördermöglichkeiten und Übermittagsbetreuung. So beispielsweise das Projekt „Old meets Young“, die Schülerfirma oder die tiergestützte Pädagogik mit den Schulhunden Lulu und Betty. Die Führung übernimmt jetzt letztere – in einem rund sechsminütigen Film.

„Wir haben erst gedacht, wir machen das selbst“, berichtet Ute Neugebauer. Schnell, so die Schulleiterin, wäre dann jedoch klar gewesen, dass man sich lieber professionelle Unterstützung dazu holt, auch weil das Video über längere Zeit auf der Schulhomepage beziehungsweise auf YouTube abrufbar sein soll. Über eine Lehrerin sei dann der Kontakt zu Adrian Sikora entstanden, einem früheren Schüler des benachbarten Märkischen Gymnasiums, der mit seiner Firma AVantgarde cinematography“ seit 13 Jahren Filme produziert, unter anderem für „Galileo“ (Pro 7).

Zwei Drehtage waren schließlich vonnöten, um alle zuvor im Drehbuch niedergeschriebenen Ideen in der Schule umzusetzen. „Einige Szenen mussten oft wiederholt werden“, sagte Ute Neugebauer. So beispielsweise gleich die erste, bei der eine Drohne die Schule erst in luftiger Höhe umkreist, dann darauf zufliegt und schließlich in der Pausenhalle landet – direkt vor Betty. „Das war ein echtes Abenteuer“, erzählt Ute Neugebauer: „Vor allem hatte ich Angst, dass sie danach schnappt.“ Doch die schwarze Schäferhündin hörte auf ihr (daneben stehendes, aber nicht im Bild zu sehendes) Frauchen und war daher auch nicht der Grund für die nötigen Wiederholungen. „Da sind einige Schüler ungeplant ins Bild gelaufen.“

Bei anderen Szenen war die Mitwirkung hingegen ausdrücklich erwünscht und zuvor auch abgeklärt worden: Für die Klasse 7b hatte man die nötigen Einverständniserklärungen der Eltern für die Veröffentlichung im Internet eingeholt, und auch für den Hauswirtschaftsunterricht der 9er, die beim Waffeln backen gefilmt wurden. Dabei war natürlich für Betty an der Tür der Schulküche Schluss, ebenso wie auch vor dem Lehrerzimmer. „Das war vor fünf Jahren die Bedingung des Kollegiums, bevor wir mit der tiergestützten Pädagogik mit meinen Hunden gestartet sind“, erklärt Ute Neugebauer. Sonst seien die Schäferhündin, die mit offiziellem Namen übrigens „Black Betty vom Alten Försterhaus“ heißt, und die Seiden-Langhaardackel-Dame Lulu beim Gang durchs Gebäude auch immer angeleint. So merkt man Betty im Film die Freude beim ausnahmsweise erlaubten Freilauf durch die Gänge an. Teilweise wurde auch direkt aus „Hunde-Sicht“ gefilmt, mit einer an Bettys Rücken befestigten GoPro-Kamera.

Mit Begeisterung absolvierte die neunjährige Hündin auch ihren Besuch im Technik- und besonders im Kunstunterricht, wo sie wie gewünscht einmal quer über das bunte Gemeinschaftsbild auf dem Boden lief. „Die hatte die Kindermalfarbe hinterher nicht nur an den Pfoten, sondern überall“, sagt die Schulleiterin mit einem Schmunzeln. Eine Dreiviertelstunde habe es gedauert, bis Betty wieder sauber gewesen sei. „Aber sie hatte Spaß, und die Kinder hatten Spaß.“

Im Film wird aber auch gezeigt, wie die Arbeit mit den Hunden im Unterricht von Ute Neugebauer sonst tatsächlich abläuft. „Betty hat beispielsweise einen kleinen Rucksack, mit dem sie Aufgaben zu den Schülern an den Tisch bringt“, erläutert die Mathematik- und Religionslehrerin. Bei den Kindern komme so etwas natürlich sehr gut an, und viele, die zuvor Angst vor Hunden gehabt hätten, hätten diese durch den Einsatz von Betty und Lulu inzwischen überwunden.

Da der kleine Film natürlich nicht die ganze Bandbreite des schulischen Lebens, die Schullaufbahn und die möglichen Abschlüsse zeigen kann, hat Ute Neugebauer die Power-Point-Präsentation, die sie sonst den Viertklässlern und ihren Eltern zeigt, aktualisiert und ebenfalls unter Verwendung professioneller Technik als Video eingesprochen. Eine Premiere für die Schulleiterin, wie auch ihr Einsatz als Synchronsprecherin für ihre Schäferhündin. Aber die Produktion der Videos, die vom Förderverein der Schule unterstützt wurden, hat sich gelohnt: Die Klickzahlen auf YouTube können sich schon wenige Tage nach der Veröffentlichung sehen lassen.

Coronabedingt wird auch die Anmeldung der im Idealfall bis zu 108 neuen Schülerinnen und Schüler diesmal anders laufen: mit festen Terminen im 20-minütigen Rhythmus (siehe Artikel unten). Ein klarer Vorteil: „Sonst kommen alle nämlich immer an dem Montag, wenn die Anmeldung startet.“

Zum virtuellen Tag der offenen Tür der Realschule geht es unter www.rsamhemberg.de.



Betty, eine der beiden Hunde, die in der tiergestützten Pädagogik zum Einsatz kommen, führt in dem Video durch die Realschule am Hemberg. Foto: Screenshot/privat