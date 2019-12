Bis Mai grobe Entwürfe auf dem Tisch

An den Daten, die der Geschäftsführer der Schillerplatz GmbH, Olaf Pestl, am Mittwoch im Rahmen eines kleinen Jahresausklangs der Gesellschaft in den Räumen der Märkischen Bank zur Entwicklung des Schillerplatz-Areals genannt hat, hat sich grundsätzlich nicht viel geändert. Aber irgendwie dann doch. Denn die Termine sind nun deutlich näher gekommen, wichtige Grundsatzentscheidungen sind nun bis auf wenige Monate herangerückt. Es wird immer konkreter, und das macht alles noch viel spannender.

So ist ja inzwischen der europaweite Teilnahmewettbewerb abgeschlossen. Fünf Bieter sind beauftragt worden, nun bis Mai kommenden Jahres Stegreif-Entwürfe zu erarbeiten. Im Teilnahme-Wettbewerb, so Stadtbaurat Thorsten Grote und ebenfalls Geschäftsführer der Schillerplatz GmbH, sei es zunächst einmal darum gegangen, die Kompetenzen interessierter Büros abzuklopfen, beispielsweise mit der Fragestellung, ob sie ein Projekt dieser Größenordnung auch stemmen können. Insofern gibt es aktuell auch noch keine Pläne oder Skizzen, die sollen nun aber vergleichsweise schnell auf den Tisch kommen. Noch bis Weihnachten läuft die sogenannte „Rückfragephase“. Also die Zeit, in der die beauftragten Büros sich alle benötigten Informationen zum Schillerplatzareal und zu den Planungszielen beschaffen sollen. Bis Februar, so Grote, soll dann die „Arbeitsphase“ dauern, also die Zeit, in der die Büros ihre Entwürfe für den Schillerplatz der Zukunft entwickeln. Danach wird es dann noch eine „Rücksprachephase“ geben. Zeit, um mögliche Unklarheiten auszuräumen. „In diesem Prozess lernen wir die Büros dann auch besser kennen und bekommen ein Gefühl dafür, ob diese auch wirklich verstanden haben, was unsere Ziele sind“, so Grote. Und bis Anfang Mai sollen die fünf Entwürfe dann auf dem Tisch liegen, auch hinterlegt mit ersten groben Kostenschätzungen. Danach sollen dann bis zu drei Büros ausgewählt werden, die mit einer Entwurfsplanung beauftragt werden.

Fünf Büros beschäftigen sich aktuell also mit der Fragestellung, wie das Schillerplatzareal der Zukunft aussehen sollte. Durch diese Mehrfachbeauftragung erhofft sich Olaf Pestl möglichst viele kreative Ideen. Und keine davon könne so schräg sein, dass sie nicht wenigstens überprüft werden sollte. Und im Oktober kommenden Jahres soll dann die abschließende Entscheidung fallen – mit der sogenannten Generalplanervergabe. 2022, so viel steht fest, werde dann das abgängige Schillerplatz-Parkhaus abgerissen werden. Gerne auch früher, wenn ein schnellerer Baustart realistisch werde, so Olaf Pestl.

Wert auf tragfähigeÜbergangslösungen legen

Rathaus, Schillerplatzbrücke, alles Negative scheine im Moment zu kumulieren, meinte Geschäftsführer Pestl. Daher sei es nun umso wichtiger, das Schillerplatz-Thema voranzubringen und einer Lösung zuzuführen. Und auch in Zeiten einer nicht einfachen Haushaltslage dürfe bei den Schillerplatzplanungen nicht an der falschen Stelle gespart werden.

Wichtig ist es für Olaf Pestl, dass auch in den jeweiligen Zwischenphasen, aktuell beispielsweise nach dem Abriss von Ladenzeile der Sparkasse und und Abriss der Schillerplatzbrücke, tragfähige Übergangslösungen gefunden werden, um negative Auswirkungen auf das Umfeld des Schillerplatzes möglichst gering zu halten. In diesem Zusammenhang kündigte Pestl an, das bereits im Januar, dann dürfte das Gerüst an der Sparkasse abgebaut sein, ein Fußgängerüberweg mit Ampel in Höhe der ehemaligen Ladenzeile eingerichtet werden soll (wir berichteten kurz). Es sei auch möglich, so Pestl, diese Ampel im Verbund mit den übrigen Ampelanlagen auf dem Theodor-Heuss-Ring zu schalten. Und an der Eckkante des Schillerplatzparkhauses soll dann eine provisorische Treppenanlage hoch zum Platz gebaut werden. Provisorisch, aber durchaus in massiver Bauweise. Angedacht sind standardisierte Bauteile, die später an anderer Stelle Verwendung finden können. Sowohl Olaf Pestl als auch Thorsten Grote betonten, dass ein solcher zusätzlicher Übergang keine Vorentscheidung gegen eine Behelfsbrücke als Ersatz der abgerissenen Schillerplatzbrücke bedeute. Der Übergang, so Grote, mache schon für sich Sinn. Denn die Fußgängerzählungen hätten ergeben, dass es in dem Bereich täglich rund 500 ungesicherte Fußgängerüberquerungen des Theodor-Heuss-Rings gebe – wohlgemerkt schon zu Zeiten, als es die Schillerplatzbrücke noch gab.

Gabriele Bilke wirdProjektleiterin

Neuigkeiten gibt es auch bei der Schillerplatz GmbH selber – räumlich und personell. Davon berichtete der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Schmitt. So werden in Kürze die bisherige Bereichsleiterin Städtebau im Rathaus, Gabriele Bilke, und Uwe Ziemann, eigentlich für den Breitbandausbau zuständig, aber längst auch intensiv mit dem Schillerplatz-Projekt beschäftigt, zur Schillerplatz GmbH abgeordnet. Sie bleiben zwar Angestellte der Stadt Iserlohn, werden aber von sämtlichen anderen Aufgaben befreit, Gabriele Bilke übernimmt die Projektleitung. Dazu sollen noch zwei weitere Mitarbeiter von außen angestellt werden. Büroräume sind inzwischen auch gefunden worden – über dem DM-Markt. Dass man von dort einen Überblick über den Schillerplatz hat, ist kein Zufall, sondern so gewollt.

Achim Hahn, Vorstandsmitglied der gastgebenden Märkischen Bank, betonte in seiner Begrüßung, dass auch seinem Hause als Anlieger am Schillerplatz die Entwicklung des Areals sehr am Herzen liege. Und Olaf Pestl hat sich innerlich bereits überlegt, wo im kommenden Jahr der Jahresausklang stattfinden soll: in der dann fertig umgebauten Hauptstelle der Sparkasse. Von den Sparkassenvorständen Dr. Christoph Krämer und Manfred Schäfer, die am Mittwoch den Weg zur „Konkurrenz“ gefunden hatten, kam kein erkennbarer Widerspruch.