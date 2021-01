Bis Ende der Woche 1700 Impfungen in Iserlohn

Seit dem 27. Dezember wird in den Iserlohner Alteneinrichtungen geimpft. Im Impfzentrum in Lüdenscheid soll Anfang Februar gestartet werden.

Iserlohn/Märkischer Kreis Die Kassenärztliche Vereinigung will die Erstimpfung der Bewohner und des Pflegepersonals in Altenheimen bis Ende Januar abschließen.

Im Märkischen Kreis sind bis einschließlich Montag bisher 1708 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft worden. Diese Zahl gab die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) am Dienstag bekannt. Von den 1708 Personen sind 919 Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen und 789 Mitarbeiter. Die Impf-Zahlen sollen ab sofort „regelmäßig“ auf der Homepage der KVWL bekanntgegeben werden, wie es in einer Mitteilung heißt.

Im gesamten Bezirk Westfalen-Lippe seien demnach bisher 80.585 Menschen geimpft worden, 40.596 Heimbewohner und 39.989 Mitarbeiter. Kleinteiligere Datensätze zu den jeweiligen Städten sind von KVWL-Seite nicht zur regelmäßigen Veröffentlichung vorgesehen. Wie eine Nachfrage bei der Kreisverwaltung ergab, sollen aber bis Ende der Woche in Iserlohn und Letmathe rund 1700 Menschen geimpft worden sein, 6250 im gesamten Kreisgebiet.

Wie berichtet, haben in Iserlohn und Letmathe bereits in mehreren Einrichtungen Impfungen stattgefunden. Den Auftakt hatte am 27. Dezember das Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn gemacht. 180 Impfdosen waren hier angeliefert worden. 245 Dosen gingen an das Altenzentrum St. Kilian Letmathe, 132 an das Seniorenzentrum Letmathe, 247 an das Tersteegen-Haus. Am heutigen Mittwoch soll auch im Pankratius-Altenheim geimpft werden.

Das NRW-Gesundheitsministerium hat zudem bekanntgegeben, dass noch im Januar die Vergabe der Impftermine für Über-80-Jährige beginnen soll. Auftakt ist demnach online und telefonisch ab Montag, 25. Januar, 8 Uhr: In Westfalen-Lippe können impfberechtigte Bürger online unter www.116117.de einen Termin vereinbaren. Die telefonische Terminvereinbarung wird unter den kostenfreien Rufnummern 116 117 sowie in Westfalen-Lippe auch unter 0800/116 117 02 möglich sein. Wichtig: Es sind zunächst ausschließlich diejenigen Bürger berechtigt einen Termin zu vereinbaren, die zuvor ein entsprechendes Informationsschreiben erhalten haben. Eine Terminvergabe vor dem 25. Januar findet nicht statt, es gibt auch keine Wartelisten.

Laut Ministerium sollen alle Betroffenen bis zum 23. Januar erwähntes Schreiben mit Informationen erhalten. Verschickt werden soll dieses von den zuständigen Behörden – im Falle Iserlohns und Hemers also vom Märkischen Kreis. Zwei Termine im Abstand von drei bis vier Wochen sind nötig. Die 53 Impfzentren in NRW, darunter das in Lüdenscheid, sollen Anfang Februar ihren Betrieb aufnehmen.

Das Muster des Info-Briefes vom Land für die Über-80-Jährigen (Stichjahr 1941) sei am Montagabend bei der Kreisverwaltung eingetroffen, sagt Sprecherin Ursula Erkens. Er werde nun um lokal relevante Informationen ergänzt und zeitnah veröffentlicht.

In Bezug auf mögliche Härtefälle, etwa bettlägerige und nicht ausreichend mobile Menschen ohne Angehörige, für die eine Anfahrt nach Lüdenscheid zur Impfung nicht machbar ist, gebe es noch keine Regelung. „Wir müssen da um Geduld bitten“, sagt Erkens. Mindestens so lange, bis ein Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung stehe, der anders als jener stark kühlungsbedürftige von Biontech einfacher zu transportieren sei.

Wo genau in Iserlohn und Letmathe die nächsten Impfungen anstehen, ist bei der Kreisverwaltung nicht bekannt. Die KVWL vereinbare die Termine selbstständig und teile sie dem Kreis jeweils erst im Nachhinein mit, so Erkens. Die KVWL selbst macht aus „Sicherheitserwägungen“ keine Angaben, so eine Sprecherin.

Von der KVWL heißt es weiter in einer Mitteilung: „Bis Ende Januar werden alle der laut NRW-Gesundheitsministerium berechtigten Heime mit der ersten Schutzimpfung versorgt sein, parallel dazu startet in den nächsten Tagen in vielen Einrichtungen die zweite Impfrunde. „Mit der Impfung in den Alten- und Pflegeheimen sind wir einen wichtigen Schritt bei der Bekämpfung des Virus weitergekommen. Damit haben wir die erste Etappe bald geschafft“, werden Dr. Volker Schrage, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVWL, und Thomas Müller, Vorstand, gemeinschaftlich zitiert.

Von Seiten des Märkischen Kreises heißt es noch, dass man rechtzeitig vor dem Start auf seiner Homepage an prominenter Stelle alles Wissenswerte rund um das Impfzentrum inklusive Lagekarte und ÖPNV- Anbindung veröffentlichen werde.