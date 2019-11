Informationsabend Bildungsgänge am Berufskolleg Hansaallee

Iserlohn. Das Berufskolleg des Märkischen Kreises an der Hansaallee bietet einen Informationsabend zu seinen Bildungsgängen an.

Das Berufskolleg des Märkischen Kreises an der Hansaallee lädt am Dienstag, 19. November, um 19 Uhr ins Forum des Berufskollegs alle Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen der Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen sowie der Gymnasien dazu ein, sich mit ihren Eltern über das Bildungsangebot des Berufskollegs in den Abteilungen Wirtschaft und Verwaltung, Gestaltung, Sozial- und Gesundheitswesen, Ernährungsmanagement sowie Land- und Gartenbau zu informieren.

Je nach Eingangsqualifikation kann dort der Hauptschulabschluss (auch nach Klasse 10), der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) oder die Fachhochschulreife erworben werden. In den Abteilungen Gestaltung sowie Wirtschaft und Verwaltung wird zusätzlich die Allgemeine Hochschulreife angeboten.

Erwachsene mit Berufsausbildung, die weitere Verantwortungsbereiche und Führungsaufgaben wahrnehmen möchten, können sich über den Bildungsgang „staatlich geprüfter Betriebswirt/staatlich geprüfte Betriebswirtin“ bzw. das Kooperative Studienangebot zum „Bachelor of Arts“ informieren. Das Berufskolleg lädt auch die Joblotsen und die Lehrer der umliegenden Schulen zu dem Informationsabend ein.