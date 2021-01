Bewährungsstrafe für Ladendieb nach viermonatiger U-Haft

Iserlohn. Das Geständnis eines 25-jährigen Ladendiebes, der vier Monate in U-Haft war, honoriert das Schöffengericht mit einer Bewährungsstrafe.

Vor dem Schöffengericht musste sich am Donnerstag ein 25-jähriger Mann verantworten, dem die Staatsanwaltschaft räuberischen, gewerbsmäßigen Diebstahl sowie gefährliche Körperverletzung und Nötigung vorgeworfen hat.

Davon blieben nach einer fast dreistündigen Beweisaufnahme, in der noch Beweisstücke aus der Asservatenkammer der Hagener Staatsanwaltschaft herbei geholt werden mussten, zwei „einfache“ Diebstähle übrig. Bei den Beweisstücken handelte es sich um Videoaufnahmen aus dem Saturn-Markt und von Karstadt, die ihn der Tatvorwürfe überführen sollten.

Der Angeklagte gab lediglich zu, im März 2019 bei Saturn ein hochwertiges Handy und einen Kopfhörer gestohlen zu haben: „Weil ich kein Handy hatte.“ Aber dass er einen Kaufhausdetektiv, der ihn am Eingang aufhalten wollte, geschlagen haben soll, dass bestritt der Mann. „So eine heftige Gegenwehr habe ich in 30 Jahren in meinem Job noch nicht erlebt“, schilderte der 49-jährige Detektiv aus Hagen den Vorfall ganz anders, verstrickte sich aber in Widersprüche zu seiner früheren Aussage bei der Polizei, nach der er keine Verletzungen davongetragen habe.

Die Video-Aufzeichnung erwies sich als nicht eindeutig. Sie zeigte nur, dass beide Männer rangelnd auf dem Boden lagen. Ihr Zusammentreffen und der Schlagabtausch waren nicht genau zu sehen. Deshalb urteilte das Gericht im Zweifel für den Angeklagten. Das galt auch für den ihm zur Last gelegten gemeinschaftlichen Diebstahl von drei Handys am Tag davor.

Der Angeklagte gab aber ohne Umschweife zu, im Juni 2019 zwei Parfümflaschen bei Karstadt entwendet zu haben. Die beiden Detektive, die ihn überführten, hatten ihm ohne Gegenwehr die Beute noch im Laden abgenommen. Dass er die „Boss“-Flakons mitgehen ließ, um sie auf dem Schwarzmarkt weiter zu verkaufen, dafür fand das Gericht keine Belege.

Zu einer fünfmonatigen Freiheitsstrafe verurteilte das Schöffengericht den 25-jährigen Angeklagten. Da er bereits vier Monate in Untersuchungshaft gesessen hat, geht Richter Dr. Michael Ozimek davon aus, dass diese Erfahrung abschreckend war und setzte die Strafe zur Bewährung aus. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Der Mann muss die Kosten des Verfahrens tragen und obendrein 30 Sozialstunden nach Weisung seines Bewährungshelfers ableisten. Der bestehende Haftbefehl wurde außer Vollzug gesetzt.