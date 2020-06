Betrüger spekulieren auf „falsche Reaktion“

Iserlohn. So lassen Sie sich nicht von „falschen Polizisten“ und Enkeltrick-Betrüger reinlegen.

Die Geschichten, die Kriminalhauptkommissar Michael Hufnagel an diesem Nachmittag von Leserinnen und Lesern erzählt bekommt, aber auch die, die er selbst aus seiner Tagesarbeit und aus seiner Erfahrung beisteuern kann, klingen irgendwie wie aus einem schlechten Film. Beziehungsweise eigentlich sogar wie aus einem guten, denn sie sind offenbar durchdacht, präzise, clever geplant und am Ende mit hoher Professionalität und Konsequenz ausgeführt. Bei mancher Erzählung kommt sogar richtige Spannung auf. Wie geht das jetzt wohl weiter? Was lassen sich die Täter als nächstes einfallen, um bei ihrer miesen Masche noch eins draufzusetzen? Aber es geht eben an diesem Nachmittag tatsächlich nicht um einen unverbindlichen und unterhaltsamen Filmstoff, es geht um echte Betrügereien. Um den nachhaltigen Versuch von Verbrechern, Bürger – vor allem, aber nicht nur ältere – Bürger um ihre Barschaften und auch Wertgegenstände wie Schmuck, Gold oder Münzen zu bringen. Dazu brauchen die Täter kein Einbruchswerkzeug, keinen Nachschlüssel. Sie müssen nicht die Hand zur Drohung beim Überfall heben. Sie üben ihre Tat mit ihrer Stimme, mit ihrer vorgegaukelten Autorität und mit ihrem Verstand aus.

Keine Chance dem Betrüger! Keine Chance dem Betrüger!

Bei den meisten Anrufern an diesem Nachmittag ist es noch nicht zu einer Straftat gekommen. Sie berichten von dubiosen Anrufen, bei denen sie gefragt wurden, über welche Konten sie bei welchen Banken verfügen würden, wie die Kontostände seien und ob man noch andere Wertgegenstände besitze. Und zum Glück hatten offenbar auch alle, die sich in der Redaktion gemeldet haben, richtig reagiert. Sie haben die Gespräche von sich aus unterbrochen, sind gar nicht erst auf Dialoge mit den unbekannten Anrufern eingegangen.

Dafür konnte sie Michael Hufnagel dann auch auf jeden Fall loben: „Bei Ihnen ist ja nichts Schlimmes passiert, weil Sie nicht im Sinne der Täter aktiv geworden sind. Erst, wenn Sie tatsächlich einen Prozess anschieben, an dessen Ende Dinge von Ihnen den Besitzer wechseln, Sie also eine Vermögensübertragung veranlassen, wird es gefährlich. So lange man das nicht tut, passiert gar nichts.“ Hufnagel erklärt auch Grundsätzliches zu Enkel-Trick und falschen Polizisten. Ganz wichtig ist der Hinweis, dass kein Polizist jemals überhaupt auf die Idee kommen würde, solche Fragen am Telefon zu stellen. Diesen Weg der Kontaktaufnahme gibt es einfach nicht. „Wenn wir mit jemanden sprechen wollen, bekommt er eine schriftliche Einladung.“ Und auch die Tatsache, dass im Display des Angerufenen Nummern wie „110“ oder sonst etwas vermeintlich Offizielles auftauchen würden, wäre ein Alarmzeichen. „Diese Nummern mieten sich die Täter im Ausland. Das ist ganz einfach.“

Menschen in Corona-Angst erhöhen Zufalls-Treffer-Quote

Die Betrugsversuche sind vor etwa acht Jahren zum ersten Mal in gehäufter, offensichtlich auch organisierter Form aufgetaucht. „Und das ist erst einmal kein deutsches Phänomen. Diese Betrügereien gibt es in anderen Ländern auch. Aber die entsprechenden Tätergruppen wissen natürlich auch, dass die Deutschen ein sparsames Volk mit auch großen Sparvermögen sind.“ Und viele Deutsche hätten daneben auch noch einen großen Respekt vor Amtspersonen. Auch dafür, dass sich aktuell die Fälle häufen, hat Michael Hufnagel eine Erklärung: „Das hat in der Tat auch was mit ‚Corona‘ zu tun, denn jetzt sind die Menschen einfach mehr zuhause. Vor allem, wenn sie älter und ängstlicher sind.“ Die Versuche der Täter, potenzielle Opfer überhaupt erst einmal ans Telefon zu bekommen, würden dadurch drastisch steigen.

Dunkelziffer bei erfolgreichen Betrugsversuchen ist höher

Hufnagel liefert auch noch zwischendurch einige Zahlen: „Die genau Statistik liegt noch nicht vor, aber wir hatten einen sehr, sehr hohen Ansatz in den ersten Monaten dieses Jahres im Märkischen Kreis.“ In 2018 registrierte die Polizei eine Schadenssumme von rund 18 Millionen allein in NRW. Der Fachmann spricht dabei vom „Hell-Feld“, also bei überhaupt zur Anzeige gebrachten Vorfällen. Sei es aus Scham oder aus Angst – die Zahl und die Summen der tatsächlich erfolgreichen Betrugsversuche, also wohl das „Dunkel-Feld“, dürfte um eine Vielfaches höher liegen. Aktuell liegen die Schadenssummen je nach Fall zwischen fünftausend Euro und 2,5 und mehr Millionen Euro. „Auch Iserlohn sind Fälle mit über einer Million dabei.“

Hinlänglich bekannt ist inzwischen auch, dass die Täter oft bis meistens ihr Hauptquartier, also das anrufende Callcenter, in der Türkei haben, dass sie am Ort beziehungsweise Ziel ihrer Telefonattacken Beobachtungsposten haben, die sich mit den örtlichen Gegebenheiten auskennen und dass sie für später auch Abholer postiert haben.

Alle arbeiten dabei Hand in Hand, damit das Opfer keinerlei Verdacht schöpfen kann, die am Telefon erzählte Fake-Geschichte so glaubhaft wie möglich klingt. Hufnagel berichtet aus seiner Praxis, dass Betrogene vor ihm gesessen haben, die sagten; „Natürlich habe ich die Masche gekannt, natürlich wussten wir, dass es so etwas gibt, aber dennoch hatte ich plötzlich keinen Zweifel daran, das Richtige zu tun.“

Kurz auch noch einmal zu den Haupt-Maschen. Der „falsche Polizist“ ist jemand, der den Angerufenen angeblich vor einer unmittelbar bevorstehenden Tat warnen möchte. Dabei kommt sogar nicht selten ein „falscher Staatsanwalt“ in Spiel, der per Autorität und vermeintlicher Seriosität, den Druck verstärkt. Der Anrufer bietet an, die Wertgegenstände solange in polizeiliche Obhut zu nehmen und erklärt, dass sie gleich von Fachleuten der Behörde abgeholt würden. „Auch wenn das noch so überzeugend dargeboten wird – es ist alles gelogen und Betrug.“ Das beste Gegenmittel: „Sofort auflegen, die Polizei über die kostenlose „110“ verständigen und auch auf weitere Anrufe auf keinen Fall reagieren.

„Enkeltrick“ gaukelt eine Notlage vor

Ähnlich geht es beim „Enkeltrick“ zu. Hier meldet sich ein angeblicher Verwandter oder Freund der Familie und gaukelt eine Notlage (gern auch im Ausland oder im Krankenhaus) vor. Er bittet verzweifelt um Geld und Hilfe, verspricht alles zurückzuzahlen. Auch hier gilt: Nicht reagieren. Selbst wenn die Möglichkeit besteht, dass es sich in der Tat um einen Verwandten handeln könnte, müssten erst einmal weitere Abklärungen erfolgen. „Auf keinen Fall bezahlen oder Werte aus der Hand geben.“

Das grundsätzliche Thema ist natürlich gewaltig groß und komplex. Und so variantenreich wie die Kreativität der Täter. Aber ein Punkt ist Michael Hufnagel noch wichtig. Natürlich hat es in den letzten Monaten immer wieder Meldungen in den Medien von gewitzten Senioren gegeben, die Lunte gerochen und versucht haben, Täter selbst dingfest zu machen oder ihnen Deals vorzuschlagen. „Davon kann ich unterm Strich nur abraten“, sagt Michael Hufnagel. Das sei mit großen Risiken die Geschädigten verbunden. „Die haben die Situation nimmer im Blick und im Griff.“ Und er berichtet von dem Fall, als sich der am Telefon befindliche Täter die inzwischen eingetroffenen Polizeibeamten geben ließ, um dann zu sagen: „Donnerwetter, diesmal ward ihr aber schnell.“