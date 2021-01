Begehrte Angebote des Iserlohner Kinder- und Jugendbüros

Iserlohn Die Verlängerung des Online-Kinderweihnachtsdorfes als erste Weihnachtsferienspiele war die richtige Entscheidung.

Nach 45 Minuten kann sich die Herde schon sehen lassen. Stück für Stück, oder besser Strich für Strich, hat Lorina May den elf Sechs- bis Zwölfjährigen das Zeichnen eines Pferdes beigebracht – in einer der Zoom-Videokonferenzen, mit denen am Wochenende die Weihnachtsferienspiele des Kinder- und Jugendbüros zu Ende gegangen sind.

„Beim Zeichnen und Malen geht die Zeit immer rasend schnell rum“, hat die Iserlohner Künstlerin und Dozentin festgestellt: „Eine Dreiviertelstunde fühlt sich da an wie eine Viertelstunde.“ Deswegen habe sie auch immer ein bisschen überzogen, was bei den Ferienspielen aber auch kein Problem gewesen sei, da sie nicht so eng getaktet gewesen sind wie zuvor die Angebote des Kinderweihnachtsdorfes, das coronabedingt in diesem Jahr erstmals ja auch nur online stattfinden konnte. „Und wer nach der Zeit nicht fertig ist, kann ja anschließend noch weitermachen. Es ging ja zunächst mal darum, einen Anreiz zu geben und einen Einblick, wie es geht.“ Für die Online-Angebote sei indes auch eine ganz andere Form der Unterrichtsvorbereitung notwendig als bei den üblichen Präsenzkursen, wo sie ja herumgehen und direkt eingreifen könne. So könnten alle nur das Gleiche zeichnen oder malen oder höchstens mit kleinen Variationen, damit es eben Schritt für Schritt mit Bleistift bei allen auf dem Papier entstehen könne. Und während Lorina May in ihren vier „KiWeiDo“-Kursen im Dezember noch eine überschaubare Zahl an Teilnehmern am Bildschirm begrüßen konnte, habe es nach Weihnachten eine „unheimliche Resonanz“ gegeben mit bis zu 13 Kindern.

Das war aber nicht nur bei ihren sieben Mal- und Zeichenkursen so, sondern ein genereller Trend: Während die 36 Angebote an den drei Adventswochenenden insgesamt 112 Kinder anlockten, waren es bei den insgesamt 24 der Ferienspiele 97. „Möglicherweise lag es daran, dass die Kinder und Jugendlichen im Dezember ja durch den Distanzunterricht sowieso schon viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen mussten und jetzt in den Ferien aber froh waren, dass überhaupt etwas stattfindet“, sagt Lorina May.

Eine mögliche Erklärung, die auch Petra Lamberts teilt. „Deswegen machen wir jetzt, wenn der Schulunterricht wieder nur noch online läuft, aber auch erst mal wieder eine Pause“, kündigte die Leiterin des Kinder- und Jugendbüros gestern Nachmittag an. Aber es sei genau richtig gewesen, die Anregung von SPD-Ratsfrau Anja Ihme und ihrem Fraktionskollegen Walter Wehner für eine Verlängerung des Kinderweihnachtsdorfes aufzugreifen. Auch wenn die erstmalige und dazu eben spontane Durchführung von Ferienspielen über den Jahreswechsel eine kleine organisatorische Herausforderung gewesen sei, da ihre Mitarbeiter allesamt schon in der Weihnachtspause waren. Allein über ihr Handy lief dann alles für die Anmeldung und Durchführung Notwendige. Besonders gefreut habe sie sich, dass auch zwei Mitglieder des Kinder- und Jugendrates Angebote übernommen hätten. Einer davon habe sogar trotz Corona-Infektion, aber mit zum Glück nur leichten Symptomen einen Kurs von zuhause durchgeführt. Und der andere, Domenico Arenas, habe gar zwischen Weihnachten und Silvester jeden Tag ein Bastel-Angebot für bis zu acht Kinder beigesteuert: vom „Raketen-Zauber“ als Alternative zur Böllerei bis zur Party-Deko.

Während die Online-Kurse nun also voraussichtlich erst wieder in den Osterferien starten sollen, überlegt Petra Lamberts mit ihrem Team, eine weitere Neuerung aus dem Dezember eventuell auf das ganze Jahr auszudehnen: das Online-Geschichten-Vorlesen. 25 Iserlohner und Letmather, von denen einige schon seit vielen Jahren immer auf der Bühne des Kinderweihnachtsdorfes gelesen hatten, haben dabei ihre persönliche Lieblings-Weihnachtsgeschichte vorgetragen. Dass dieser Video-Adventskalender ein Türchen mehr hatte als üblich, lag daran, dass Paul Ziemiak zunächst nicht habe fest zusagen können, dass er es rechtzeitig zum Dreh in die Räume des Kinder- und Jugendbüros an der Brüderstraße schaffe. „Wir haben ihm daher das Zusatz-Türchen reserviert, für das dann auch das Video noch kurz vor Weihnachten im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin entstanden ist“, berichtete Petra Lamberts. Da das Online-Vorlesen sehr gut angenommen worden sei und man von vielen kleinen und auch großen Zuschauern wisse, wie viel Freude sie daran hatten, solle es nun vielleicht zu einem dauerhaften Angebot werden: „Denn es gibt ja auch genug schöne Kindergeschichten zum Vorlesen.“

Schon jetzt steht indes fest, dass die Kinderstadt, die im zweijährigen Rhythmus 2021 wieder hätte stattfinden sollen, verschoben werden muss. „Denn die lebt davon, dass 150 Kinder auf dem Platz unterwegs sind und in den verschiedenen Angeboten in immer wieder unterschiedlicher Besetzung zusammenkommen“, macht Petra Lamberts deutlich. Daran sei aber momentan gar nicht und aller Voraussicht nach auch im Sommer noch nicht zu denken. Deswegen laufen derzeit die Überlegungen, vielleicht erneut wie im vergangenen Jahr „Kids und Kunst“-Angebote mit Kleingruppen an unterschiedlichen Orten durchzuführen. „Das Konzept hat sich sehr bewährt“, stellt Petra Lamberts fest, und nicht nur die erfolgreichen Weihnachtsferienspiele hätten eben gezeigt, wie wichtig gerade auch solche Angebote für Kinder und Jugendliche in dieser Zeit seien.