Beethovens Größe wird hörbar

Wann genau Beethoven geboren wurde, ist nicht bekannt. Getauft wurde er am 17. Dezember 1770. Es ist also gut möglich, dass er am 14. oder am 15. Dezember geboren wurde. Darauf tippt jedenfalls die eigens zum Beethoven-Jahr gegründete Beethoven-Jubiläums-Gesellschaft und hat das vergangene Wochenende als Start in das große Jubiläumsjahr definiert, an dessen Ende dann am 14., 15, oder vielleicht sogar erst am 16. Dezember 2020 der 250. Geburtstag des vermutlich größten Repräsentanten der deutschen Musikkultur steht.

Gipfeltreffen der Pianisten und der klassischen Sonaten

Bundesweit gab es zu diesem Anlass so genannte „Hauskonzerte“, die das Werk Beethovens zu seinen Ursprüngen im häuslichen Rahmen, also im eher kleineren Format, zurückführen sollten. Und obwohl Iserlohn nicht von den immensen Fördergeldern profitiert, die Bund und Land zum Jubiläum locker machen, hat Theaterdirektor Johannes Josef Jostmann unterstützt von seinem Förderverein und allein mit Iserlohner Kräften etwas in den Löbeckesaal gezaubert, was sich im bundesweiten Vergleich mit Sicherheit nicht verstecken musste – im Gegenteil: Das Publikum im gut gefüllten Saal wurde Zeuge einer pianistischen Sternstunde, wie man sie in Iserlohn nur sehr selten, vielleicht sogar noch nie zuvor erlebt hat.

Denn das Gipfeltreffen, das Jostmann da anberaumt hatte, hatte es in sich. Auf dem Programm standen mit den beiden letzten Beethoven-Sonaten op. 110 und op. 111 die unerreichten Höhepunkte klassischer Klaviermusik. Und am Flügel nahmen nacheinander Anna Rabinovitch und Andreas Hering nachein­ander Platz – das beste, was Iserlohn am Klavier aufbieten kann. Was für ein Glück, dass sich beide auf diese große Musik und diese beiden unglaublich schweren Werke eingelassen haben. Zumal beide Pianisten ja kaum unterschiedlicher sein könnten – allein schon ihrer Herkunft und der verschiedenen Klavierschulen wegen, derer sie angehören. Das klangliche Erlebnis, das sie boten, war aber bei beiden auf ihre Weise umwerfend.

Bewegt von der eigenen Musik und dem großen Applaus

Hier Anna Rabinovitch, die den ersten, an Mozart angelehnten Satz der vorletzten Beethoven-Sonate, so unendlich leicht erscheinen ließ, dann mit verblüffender Kraft den voll­akkordigen Ausbruch des zweiten Satzes durchpflügte, um dann mit verklärtem Blick, aber letztlich ohne eine Mine zu verziehen, mit intensivem, durchdringendem Ton und großer Klarheit durch das dichte Geflecht der großen Schlussfuge zu stürmen. Und dort Andreas Hering, der in der tief beeindruckenden Abschieds-Sonate Beethovens alle um sich herum zu vergessen scheint, sich erst mit Wut im Bauch und bebend vor den Erschütterungen der Musik durch den ersten Satz des Werkes pumpte, um dann in dem ausladenden zweiten Variationen-Satz von einem Glücksgefühl nach dem anderen geschüttelt dem Höhepunkt zuzusteuern.

Beide – Rabinovitch und Hering – haben hier eine außergewöhnliche musikalische Tat vollbracht und waren nach ihren Auftritten sichtlich geschafft und von dem eigenen Spiel und dem lautstarken Applaus bewegt. Vor allem ist es aber beiden gelungen, das, was der Moderator des Matinee-Konzertes, Dr. Walther Ossenkop, schon zuvor in seiner Einführung erklärte, hörbar zu machen. Nämlich, dass es sich hier nicht einfach um zwei Sonaten handelt, sondern um einen unbeschreiblichen Schatz der Musikgeschichte, um das Höchste, was die klassische Klaviermusik zu bieten hat, und um ganz besondere Schlüsselwerke im Schaffen Beethovens. Das kam an, das wurde verstanden, und wird das Publikum nach diesen beiden umwerfenden Interpretationen wohl auch nie mehr vergessen.

Noch in dieser Parktheater-Spielzeit geht es mit Beethoven weiter: Am 13. März spielt Andreas Hering mit der Philharmonie Bacau unter der Leitung von Volker Schmidt-Gertenbach Beethovens zweites und drittes Klavierkonzert. Und auch für die nächste Spielzeit sind weitere Beethoven-Abende geplant. Jostmann kündigte am Sonntag bereits die Sinfonien eins und fünf sowie das fünfte Klavierkonzert an.