Ausgewogen und respektvoll

Die vier Finalisten des Schulwettbewerbs für „Jugend debattiert“ am Gymnasium an der Stenner stehen fest. In der Sekundarstufe I schaffte es Tim Günter auf Platz eins, Leonard Jeger auf Platz zwei. In der Altersgruppe zwei debattierten sich Benjamin Dahmen und Gabriel Palabas auf Platz eins und zwei.

Damit haben sich die vier Schüler für den Regionalwettbewerb qualifiziert. In den Diskussionen wurde die Leistung der Finalisten nach Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft bewertet.

Sollte in der Schule ein Fach „Ökologisches Verhalten“ eingeführt werden? Dieser Frage stellten sich die vier Finalisten Tim Austinat (9a) und Tim Günter (9a) auf der Pro-Seite, und Leonard Jeger (9b) und Lina Carlotta Klein (9d) auf der Contra-Seite. In ihrer Debatte ging es darum, ob das Fach „Ökologisches Verhalten“ ergänzend zum Religionsunterricht auf dem Stundenplan landen sollte, oder ob die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit in Workshops weiter vertieft werden sollte. Tim Austinat und Tim Günter argumentierten, dass es wichtig sei, die Schüler zu sensibilisieren, ein Fach wie „Ökologisches Verhalten“ sei elementar für die Bildung der nachfolgenden Generationen. Zudem ließe sich das Fach mit dem Religionsunterricht koppeln, da beide Fächer eine ethische Grundlage besäßen.

Jury besteht sowohl ausLehrern als auch Schülern

Leonard Jeger und Lina Carlotta Klein hielten dagegen, dass die Themen bereits in anderen Fächern thematisiert werden würden. Zudem würde der bereits bestehende Lehrermangel verstärkt, da speziell geschulte Lehrer benötigt werden. Die Jury, bestehend aus Lehrern und Schülern, lobte die ausgewogene Debatte und den respektvollen Umgang der vier Neuntklässler.

Eine weitere gelungene Debatte führten in der zweiten Runde Gabriel Palabas (Q1) und Linda Zachau (EF) auf der Pro-Seite, und Benjamin Dahmen (EF) und Lia-Emely Nitsche (Q1) auf der Contra-Seite. Sie stellten sich der Frage, ob die Anwendungsgebiete und der Einsatz von Robotern in der Pflege erweitert werden sollten. Die Argumentation der Pro-Seite, dass Roboter das Pflegepersonal entlasten könnten, indem sie Hilfstätigkeiten ausführen und Medikamente verabreichen könnten, standen den ethischen Bedenken gegenüber, inwieweit ein Roboter autonom agieren dürfe. Zudem diskutierten die vier Finalisten über die psychologische Komponente. Der Pflegeberuf lebe auch von sozialen Interaktionen, die eine Künstliche Intelligenz nicht leisten könne argumentierten Benjamin Dahmen und Lia-Emely Nitsche. Gabriel Palabas und Linda Zachau argumentierten, dass durch die Entlastung des Pflegepersonals durch einen Roboter mehr Zeit für Zwischenmenschlichkeit entstehen würde.