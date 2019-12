Auf dem Weg zu einem Schuldorf

Nichts ist so langlebig wie ein Provisorium, sagt der Volksmund. Vermutlich hat er recht. Zuletzt war das auch in der Bauernkirche zu sehen. Vor rund 50 Jahren wurde da die Orgelempore samt Orgel über dem Haupteingang abgerissen. Als Provisorium wurde damals zunächst eine mobile Kleinorgel angeschafft, mit der die Organisten der Gemeinde dann ein halbes Jahrhundert vorlieb nehmen mussten – ein Provisorium halt.

Ein paar Schritte die Wiemer hoch wiederholt sich die Geschichte jetzt an der Südschule. Dort wurden in der höchsten Raumnot der weiter wachsenden Schule vor zwei Jahren Container auf dem oberen Schulhof aufgestellt. Eine gute und mehr als notwendige Anschaffung, denn das ausgefeilte und hochwertige aber auch raumintensive Integrationsprogramm für Flüchtlingskinder und andere Quereinsteiger und auch die sprunghaft in die Höhe geschnellten Anmeldezahlen für den Offenen Ganztag ließen die Schule aus allen Nähten platzen. Ohne die Container mit vier Klassenräumen wäre der Schulbetrieb in der südlichen Innenstadt gar nicht mehr möglich gewesen.

Raum für die individuelle Förderung

Zumal für den großen Anbau am Offenen Ganztag auch ein Pavillon mit zwei Klassenräumen weichen musste, was die Raumnot noch vergrößerte. Bis zur Fertigstellung dieses Anbaus, der den Raumbedarf der Schule dauerhaft decken sollte, sollten auch die Unterrichtsmodule auf dem Schulhof genutzt werden. Danach, so hieß es ursprünglich, sollten die Container wieder abtransportiert werden – auch damit die Kinder den lieb gewonnenen und eigentlich auch erforderlichen Schulhof zurückbekommen.

Diese ursprüngliche Planung ist nun aber hinfällig, wie Wolfgang Kolbe, Leiter des Iserlohner Schulamtes, auf Anfrage bestätigt. Aus dem Provisorium wird eine Dauerlösung – die Container bleiben.

Beschlossen sei das in letzter Instanz zwar noch nicht, es sei aber sehr wahrscheinlich, dass sich die Stadt für diese Lösung entscheidet. Grund ist die Hausmeisterwohnung, die zur Schule gehört. Eigentlich hätte die für den Unterricht umgebaut werden sollen, was sich aber letztendlich als viel zu aufwendig und nicht praktikabel herausgestellt hat. Der finanzielle Aufwand des Umbaus stünde nicht im Verhältnis zu den wenigen gewonnen Quadratmetern, wie KIM-Leiterin Claudia Zawada sagt. Stattdessen soll dieser Wohnungsanbau an der Schule nun abgerissen werden und zusammen mit einem benachbarten Stück Wiese dem Schulhof zugeschlagen werden.

Der Neubau neben dem ehemaligen Waisenhaus steht bereits im Rohbau. Im Sommer soll er einzugsfertig sein. Foto: Michael May / IKZ

Während nun an anderen Orten geschimpft wird, wenn aus einem Provisorium eine Dauerlösung wird, sei der Erhalt der Container an der Südschule aber durchaus zu begrüßen, sagt Schulleiter Uli Römer. Denn genug Raum für die intensiven Förderprogramme in seiner Schule kann er im Grunde gar nicht haben. „Mit den Containern lässt sich vieles realisieren“, sagt er. So werden die vier Containerräume zukünftig auch für den Förderbereich, für muttersprachlichen Unterricht oder auch für die Aufgaben von Sozialarbeitern und Sonderpädagogen genutzt – und der Hausmeister braucht ja auch einen neuen Raum.

Die Klassen, die derzeit hier untergebracht sind, ziehen ab Sommer in den neuen Anbau der OGS. Im zweiten Obergeschoss werden dort vier neue Klassen eingerichtet. An der Planung des Neubaus, dessen Rohbau bereits fertig ist, hat sich nach Auskunft von Claudia Zawada, nichts geändert. Der frei stehende Würfel mit Flachdach soll über eine Brücke mit dem ehemaligen Waisenhaus, in dem die OGS untergebracht ist, verbunden werden. Im ersten Obergeschoss werden OGS-Gruppen Platz finden. Im Erdgeschoss wird eine neue, großzügige Mensa mit Küche eingerichtet, die auch für größere Veranstaltungen ausgerüstet werden soll. Wie Claudia Zawada sagt, bewege sich der Fortgang der Arbeiten gut im Zeitrahmen und es spreche derzeit nichts dagegen, das Gebäude im Sommer zu übergeben, so dass möglichst schon in den Sommerferien mit der Einrichtung begonnen werden kann.

Warum nicht die Straße verlegen und alles verbinden?

Schulgebäude, ehemaliges Waisenhaus, Neubau und Container – die Südschule erstreckt sich inzwischen über vier Gebäude. „Wir entwickeln uns zu einem Schuldorf“, sagt Uli Römer. Die räumlichen Distanzen bringen ohne Frage ganz eigene Herausforderungen mit sich, wecken bei dem kreativen Schulleiter aber auch Ideen. Vielleicht sei es ja möglich, die Waisenhausstraße irgendwann mal zu verlegen und die vier Gebäude über die Straße hinweg auf einem zusammenhängenden Grundstück zu verbinden. „Das ist natürlich nur eine Vision“, räumt Uli Römer ein. Aber man wird ja noch träumen dürfen.