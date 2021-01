Auch in der JVA Iserlohn muss wegen Corona vieles ausfallen

Für Besucher ist in der JVA eigens ein Raum eingerichtet worden, in dem per Telefon hinter Plexiglas gesprochen werden kann.

Drüpplingsen. Der Resozialisierungsauftrag der Justizvollzugsanstalt Drüpplingsen bleibt trotz Covid-19 erhalten.

Drüpplingsen. Wenn eine Krise vor dem Tor steht, ertönt oft der Ruf nach Abschottung, weil angenommen wird, dass geschlossene Systeme Sicherheit bieten. Nun ist eine Justizvollzugsanstalt wie jene in Drüpplingsen ja per Definition schon so ein System. Mit Abstrichen allerdings, gilt doch weiter der Resozialisierungsauftrag – und im Falle der JVA Iserlohn, wo junge Menschen zwischen 14 und 24 Jahren untergebracht sind, dazu ein Bildungsauftrag.

Und während also die Insassen leicht bei Ausgang und Besuch beschränkt werden können, gehen Mitarbeiter, teilweise auch externe Lehrkräfte, Psychotherapeuten und Suchtberater mehr oder minder ein und aus. „Die Gefahr sind wir“, sagt Tim Schulz, der in der JVA Leiter im Bereich Sicherheit und Ordnung ist, in Bezug auf die gut 245 Mitarbeitenden. Maßnahmen, damit das keine Corona-Infektionen begünstigt, sind natürlich aber schon ab dem Frühjahr vergangenen Jahres getroffen worden. „Insgesamt sind wir bisher glimpflich davon gekommen“, sagt Joachim Güttler, der Leiter der JVA.

Abstand, Desinfektionsspender, Lüftgebote, Maskenpflicht, Fragebögen für Besucher – das gibt es auch hinter Schloss und Riegel. Und 14 Tage Quarantänepflicht plus zwei Testungen für Neuankömmlinge in einem eigenen Trakt. „Einmal war ein Test positiv“, sagt Güttler. Zwei oder drei Fälle habe es bei Angestellten gegeben – „alle im häuslichen Umfeld“, die allerdings aufgrund von Symptomen die JVA gar nicht erst betreten hätten. Ein Restrisiko bleibe natürlich – dann nämlich, wenn etwa Infizierte keine Symptome aufweisen.

„Die Mitarbeiter sind aber sensibilisiert“, vertraut der JVA-Leiter auf die Vernunft der Bediensteten. Schwieriger zu handhaben, so könnte man meinen, sind da die Gefangenen, wobei Tim Schulz und Joachim Güttler von einer angemessenen Resonanz auf Belehrungen zu Corona durch die Angestellten berichten.

Wenn es also eine Problematik im JVA-Alltag durch Corona gibt, dann ist es die, dem Bildungs- und Resozialisierungsauftrag weiter gerecht zu werden. „Wir können hier nicht alles zu machen und ins Homeoffice gehen“, sagt Tim Schulz. Ausbildung, Schule, Prüfungen beispielsweise – das gab und gibt es für die Gefangenen hier auch weiterhin, wenn auch in Kleingruppen oder per „analogem Distanzunterricht“ – also per Aufgabenzettel.

Trotzdem musste vieles entfallen. Vor allem Kontaktsportarten wie Fußball oder Basketball, dazu im Grunde alles, wo größere Gruppen zusammenkommen. Gottesdienste, Publikumsveranstaltungen, der Besuch ehrenamtlicher Begleiter und mehr. „Im Sommer wäre hier auch das Finale der Sepp-Herberger-Stiftung-Turniers gewesen“, ärgert sich Güttler noch ein wenig über den Ausfall der Fußball-Veranstaltung.

Ablenkung ist für die Gefangenen also etwas schwieriger geworden in dieser Zeit. TV-Geräte sind zwar erlaubt, Computer allerdings nicht – einzig „gekapselt“ in einem Schulungsraum, Inhalte sind also nicht frei verfügbar. Die Beschäftigung der Gefangenen ist auch in Corona-Zeiten aber wichtig. „Schließen wir die Gefangenen physisch einfach nur in einen Haftraum, dann hat das psychische Auswirkungen“, sagt Güttler. Bildung und Beschäftigung – „für die Wiedereingliederung ist das wichtig. Sonst werden wir unserem Auftrag nicht gerecht“.

Besuche von außen sind derzeit auf eine Person begrenzt und finden nur hinter schützenden Plexiglasscheiben statt. Ausgang für Gefangene gibt es nur in Begleitung, damit das Corona-konforme Verhalten überwacht werden kann. Um den Schutz vor Corona noch weiter zu erhöhen, hat das Land aktuell 500.000 FFP2-Masken für Justizmitarbeiter angeschafft, die bald ausgeteilt werden sollen. Anders als etwa die Angestellten in Altenheimen und Krankenhäusern genießen die Mitarbeiter der Justiz bei den anstehenden Corona-Impfungen keine vordergründige Priorität.