Auch die UWG fragt zum Testzentrum

Iserlohn. Auch die UWG-Fraktion stellt nun Fragen zur Eröffnung des Corona-Schnelltestzentrums an der Unnaer Straße durch die Firma „MK Event“ von „DieIserlohner“-Ratsmitglied Christoph Panne. In der morgigen Sitzung des Haupt- und Personalausschusses soll laut Anfrage an Bürgermeister Joithe die Frage geklärt werden, ob die Stadt Iserlohn an der Auftragsvergabe beteiligt war, ob Panne an den Vorbereitungen zur Vergabe beteiligt war und welche Gremien des Rates in das Verfahren eingebunden waren, sofern das überhaupt der Fall gewesen sei. Laut dem UWG-Fraktionsvorsitzenden Hans Immanuel Herbers sollen die Fragen im öffentlichen Teil der Sitzung beantwortet werden.