Arbeitgeberverband berät Schulabgänger

Iserlohn. Der Märkische Arbeitgeberverband hat eine Sprechstunde rund um die Berufswahl eingerichtet.

Wie geht es nach der Schule weiter? Was will ich mal werden? Wie schreibt man eine Bewerbung oder einen Lebenslauf? Wie bereite ich mich auf ein Vorstellungsgespräch vor? Diese und ähnliche Fragen stellen sich junge Leute, wenn die Schulzeit zu Ende geht. Und im Corona-Jahr ganz besonders.

Viele Berufsorientierungs-Aktionen wie die Info-Truck-Tour des Märkischen Arbeitgeberverbandes (MAV), die Berufsfelderkundungen oder Ausbildungsmessen sind im zweiten Halbjahr des vergangenen Schuljahres ausgefallen. „Dem wollen wir im Interesse unserer Mitgliedsunternehmen entgegenwirken“, so Özgür Gökce, Geschäftsführer des MAV, „indem wir in den Sommerferien Unterstützung anbieten in Form einer Sprechstunde zur Berufsorientierung für Schüler, aber auch für Eltern, die sich informieren möchten“. Thematisiert werden die Ausbildungsberufe der Metall- und Elektro-Industrie. Auch diejenigen, deren Auslandsaufenthalt wegen Corona ausgefallen ist, sind angesprochen

Bis zum 11. August werden die Beratungen persönlich, telefonisch, per Facetime- oder GoToMeeting-Videokonferenz und via WhatsApp angeboten. Für Terminreservierungen ist Bildungsreferentin Sandra Hillebrand unter 02371/82915 erreichbar.