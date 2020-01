Anna-Kathrin Troche neue KJU-Vorsitzende

Ein Vorteil, den man als Vorsitzende oder Vorsitzender des Kreises junger Unternehmer (KJU) genießt? Die Antwort liefert Anna-Kathrin Troche bei ihrer „Antrittsrede“ als frisch und einstimmig gewählte KJU-Vorsitzende bei der Jahreshauptversammlung im Hotel „VierJahreszeiten“ gleich mit: „Man kann alle fragen: ,Wofür brennst Du?’“

Und damit gibt die junge Frau, im Beruf Geschäftsführerin bei „B&D Bauwerksanierung in Iserlohn“, auch gleich die Marschroute für ihre Amtszeit vor. Ideen und Input im Gespräch einfordern, gemeinsam aktiv planen und gestalten, denn das sei es ja nun auch, was jungen Unternehmern im Blut liegt. Vor allem die „alten“ Mitglieder seien gefragt, die jungen an die Hand zu nehmen. „Und zu zeigen, wie leicht es eigentlich ist, etwas zu organisieren.“

„Bringt Euch in Bereichen ein, die Ihr gut kennt“

Mit ihrem Plädoyer für Einsatz und Beteiligung hatte Anna-Kathrin Troche den Staffelstab von ihrem Vorgänger Felix Heutelbeck gewissermaßen auch verbal aufgenommen. Auch der hatte in seiner Rede die rund 75 Anwesenden zu mehr Engagement ermutigt: „Bringt Euch in Bereichen ein, die Ihr gut kennt. Hier könnt Ihr durch Euren Wissensvorsprung andere mit auf die Reise nehmen und Dinge positiv entwickeln.“ Um zu lernen, neue Blickwinkel zu gewinnen, sei es aber ebenfalls wichtig, sich auf nicht vertrautem Terrain zu engagieren.

Neben den Reden von altem Vorsitzendem und neuer Vorsitzender gab es bei der Versammlung auch die üblichen Regularien, Rück- und Ausblicke auf die zahlreichen Seminare, Werksbesuche und andere gemeinsame Unternehmungen. 198 Mitglieder zählt der KJU, allein 15 Neumitglieder konnten im vergangenen Jahr dazugewonnen werden.

Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Robin Apel gewählt. Aus dem Vorstand ausgeschieden ist Jens Malkus, der für sein jahrelanges Engagement für den KJU mit der goldenen Juniorennadel ausgezeichnet wurde. In den Vorstand wiedergewählt wurden Felix Heutelbeck, Guido Rickfelder, Merle Spelsberg, Patrik Schneegaß, Jan Hebbinghaus. Weiter dabei sind außerdem Yvonne Filor-Knapwerth vom Arbeitgeberverband sowie Frank Herrmann und Jutta Groß von der SIHK.