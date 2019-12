Anhebung wird erneut ausgesetzt

Nachdem die Brutto-Einkommensgrenze für die Freistellung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen, der Tagespflege und den Offenen Ganztagsschulen seit 2015 in drei Stufen auf aktuell 42.000 Euro angehoben worden war, wird nun im zweiten Jahr hintereinander mit dem seinerzeit beschlossenen „sukzessiven Wegfall“ ausgesetzt (wir berichteten kurz).

Während im vergangenen Jahr die vom Jugendhilfeausschuss beschlossene „halbe Erhöhung“ des Freibetrags um 3000 Euro anschließend im Rat nicht die erforderliche Zustimmung gefunden hatte, gab es diesmal bereits im Fachgremium ein ablehnendes Votum zu einer Erhöhung von 6000 Euro. Gleichwohl wurde sie bei der Ratssitzung am Dienstag von Michael Hufnagel im Namen der SPD-Fraktion erneut beantragt. „Wir kennen die finanzielle Situation der Stadt Iserlohn und wir verkennen sie auch nicht, aber wir sind der Ansicht, dass diese Entscheidung für die Zukunftssicherung der Stadt durchaus erforderlich ist“, sagte der Ratsherr und erläuterte die „guten Gründe“ für eine Anhebung.

Entscheidung habe auch wirtschaftliche Auswirkungen

Denn auch wenn sich Iserlohn im Vergleich zur vorhergesagten noch dramatischeren Bevölkerungsentwicklung im südlichen Märkischen Kreis mit einem nur leichten Minus zwar noch etwas über 90.000 Einwohner halten werde: „Auch für uns ist die Prognose nicht gerade rosig.“ Arbeitsplätze, bezahlbarer Wohnraum und nicht zuletzt die Kinderbetreuung seien indes die entscheidenden Faktoren für junge Familien, nach Iserlohn zu ziehen bzw. hier zu bleiben. Deswegen habe die Anhebung auch wirtschaftliche Auswirkungen. Als soziale Komponente komme hinzu, dass damit andere Kostensteigerungen wie beispielsweise beim Strom ein wenig kompensiert werden könnten.

Der CDU-Fraktionschef Fabian Tigges machte deutlich, dass Iserlohn bei den Elternbeiträgen für Kindertagesstätten „wahrlich den Vergleich mit den Nachbarkommunen nicht scheuen“ müsse. Denn in den meisten müssten schon bei einem jährlichen Bruttoeinkommen von 20.000 bis 24.000 Euro Beiträge gezahlt werden. „Im Sinne eines nach allen Seiten gerechten Finanzierungssystems“ stimme die CDU daher auch für den Verwaltungsvorschlag, mit dem sukzessiven Wegfall für das nächste Haushaltsjahr auszusetzen.

In der Vorlage war argumentiert worden, dass mit Blick auf die gesamtstädtische Haushaltssituation auf die Einnahme durch Elternbeiträge nicht verzichtet werden könne. Insgesamt wird für das kommende Jahr mit Einnahmen aus Elternbeiträgen im Bereich der Kindertageseinrichtungen (inklusive Tagespflege) in Höhe von rund 1,918 Millionen Euro sowie in den Offenen Ganztagsschulen von 1,343 Millionen Euro gerechnet. Eine Anhebung der Einkommensgrenze auf 48.000 Euro hätte zu einem Einnahmeverlust von 184.048 Euro geführt.

Auch die UWG-Piraten waren gegen eine Anhebung: „Wir haben jetzt einen mittleren Einkommenswert erreicht, den wir für auskömmlich und sozial gerecht halten“, sagte Hans Immanuel Herbers und sah vielmehr das Land in der Pflicht, für eine Beitragsfreiheit zu sorgen. Mit dem Verweis auf die Haushaltssituation begründete Detlef Köpke für die Liberalen ihre ablehnende Haltung: „Wir müssen uns solche Wohltaten auch leisten können.“

Erstaunt über Umgang mit Grundsatzbeschluss von 2015

Die bündnisgrüne Fraktionsvorsitzende Elke Olbrich-Tripp mahnte hingegen an, das 2015 gegebene Versprechen, die Beiträge nach und nach wegfallen zu lassen, auch zu halten. Die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Gabriele Stange (SPD), sagte, dass man gar nicht auf die anderen Städte gucken müsse. „Denn wir haben ja hier seinerzeit mit einer Mehrheit grundsätzlich beschlossen, dass Bildung für Kinder in Iserlohn kostenlos sein soll.“ Und sie sei „erstaunt, ja auch entsetzt“, wie mit diesem Grundsatzbeschluss umgegangen werde, und dass man beispielsweise auch jedes Jahr immer wieder die Prüfung der Anhebung mit Blick auf die aktuelle Haushaltssituation erst beantragen müsse und dieses nicht von selbst von der Verwaltung vorgelegt werde.

Letztlich stimmten die 21 anwesenden Ratsmitglieder der SPD, der Linken und der Grünen für die Anhebung, 25 waren dagegen. Auch der von Andreas Seckelmann (Linke) gestellte Kompromissantrag einer Anhebung um zumindest 3000 Euro fand keine Mehrheit.