Glaube Am Samstag öffnet die Reformierte Kirche

Iserlohn. Nach der Corona-Zwangspause laden die Ehrenamtlichen ab Samstag wieder in die Innenstadt-Kirche ein.

Die Reformierte Kirche an der Wermingser Straße öffnet ab Samstag, 18. Juli, wieder ihre Pforten. Die Ehrenamtlichen wollen sie als „Raum der Stille“ und gern genutzten Rückzugsort wiederbeleben. In sommerlicher Dekoration soll dies am Samstag zwischen 11 und 13 Uhr geschehen. Besucher werden gebeten, Mund-Nase-Schutz zu tragen und Abstand zu halten.