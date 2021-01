Als der Traum von einer eigenen Praxis Realität wurde

Iserlohn Der Iserlohner Arzt Dr. Johannes Bunia verabschiedet sich in den Ruhestand. Ein Nachfolger steht schon in den Startlöchern.

Dass er da mit seiner hochschwangeren Frau Lydia quasi auf dem Grundstück seiner späteren Dialysepraxis steht, das hätte Dr. Johannes Bunia an diesem 18. August 1981 nicht zu träumen gewagt. Schließlich sollte, nachdem das Paar erst knapp zwei Wochen zuvor aus dem polnischen Teschen nach Deutschland übergesiedelt war, erst einmal Tochter Dagmar im St.-Elisabeth-Hospital zur Welt kommen. Am 1. Januar 1993 war es schließlich soweit: Das Dialysezentrum startete mit acht Mitarbeitern.

Doch der Reihe nach: Johannes Bunia hatte von 1973 bis 1979 Humanmedizin studiert, am Schluss stand die Approbation. Bis 1986 arbeitete er als Assistenzarzt an mehreren Krankenhäusern in Polen und Deutschland, bevor er 1990 Oberarzt der nephrologischen Abteilung des Klinikums Lüdenscheid wurde, beschäftigte sich also mit Nierenerkrankungen, und hatte gleichzeitig einen Lehrauftrag der Universität Bonn. Als Leitender Arzt der Dialyseabteilung des Letmather Marienhospitals war er anschließend bis zur Gründung seiner eigenen Praxis tätig. „Ich dachte immer, dass ich in einem Krankenhaus bleibe“, sagt der heute 65-Jährige, der sich dann aber doch entschieden hatte, nach seinen eigenen Vorstellungen zu arbeiten.

Das hohe finanzielle Risiko habe ihn und seine Frau, die damals eine eigene Zahnarzt-Praxis betrieb, oft nicht schlafen lassen. „Die Sparkasse Hemer hat es mir damals ermöglicht“, blickt Dr. Bunia zurück. Die Verantwortlichen des St.-Elisabeth-Hospitals hätten zunächst nur das Grundstück zur Verfügung gestellt, die passenden Verträge für den Betrieb der Dialysepraxis wurden erst später unterschrieben. „Mit 20 Patienten und acht Mitarbeitern habe ich dann 1993 angefangen“, sagt er. Zwei der Patienten betreut er bis heute, daneben 108 bei der Dialyse, 17 in der Apherese (ein Verfahren, das bestimmte Bestandteile aus dem Blut entfernt) und sechs in der nächtlichen Bauchdialyse zu Hause. „Ich betreue mehr als 50 Nieren-Transplantierte“, setzt der Mediziner die Liste fort. Sein Team ist mittlerweile auf 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewachsen. Dr. Martin Ernst und die Diplom-Medizinerin Semara Spiegelberg komplettieren es seit einigen Jahren.

Waren es zu Beginn „nur“ drei Schichten für die Dialyse, also die künstliche Blutwäsche, so sind es inzwischen fünf — Tendenz steigend: „Wir haben wachsende Zahlen, weil wir immer älter werden.“ Ein 95-Jähriger ist der älteste Patient. Seit April 2017 gehört die Praxis zur Hamburger DaVita Medical Group, einem ärztlich geführten Netzwerk, das in ganz Deutschland eine koordinierte Betreuung anbietet. „Es ging damals schon darum, wie es weitergeht, wenn ich in Rente gehe. Wir haben mit allen zusammengesessen, geredet und uns dafür entschieden“, erklärt Bunia den Schritt, sein „Baby“ abzugeben. Waren es in Hochphasen bis zu 80 Wochenstunden Arbeit, die er in der Praxis und zu Hause geleistet hatte, so konnte er sie nach dem Verkauf nahezu halbieren. Denn nicht nur die Arbeit mit den Patienten lag und liegt ihm sehr am Herzen, auch wissenschaftlich ist er im Einsatz. Bunia war außerdem Mitglied des Verbands Deutscher Nierenzentren, der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, im Beirat der Zeitschrift Diatra sowie des Nephrologischen Regionalverbunds Westfalen-Lippe, dessen 2. Vorsitzender er bis 2017 war. Zum achten Mal wollte er in diesem Jahr auch den Kongress „Nephro aktuell“ in Iserlohn präsentieren, jedoch hatte die Corona-Pandemie auch dieser Erfolgs-Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Stichwort Covid-19: Das Virus war während der vergangenen Monate natürlich auch in Dr. Bunias Praxis präsent. „Wir haben eine Kontrolle im Eingangsbereich eingeführt. Wer Symptome hat, wird sofort – auch auf Influenza – getestet. Ist das Ergebnis positiv, wird der Patient sofort isoliert und noch einem PCR-Test unterzogen“, fasst der Arzt zusammen. Einmal pro Woche werden sämtliche Mitarbeiter und Patienten auch ohne Symptome getestet. Drei Patienten wurden bisher in das Lüdenscheider Klinikum gebracht, weil sie erkrankt waren.

Während sich für die Patienten im neuen Jahr nicht viel ändert, hat Dr. Johannes Bunia jetzt einen neuen Lebensabschnitt vor Augen: Zum einen gibt es die beiden Enkelinnen (fast ein Jahr alt und fast drei Jahre alt), die den stolzen Großvater auf Trab halten. Zum anderen möchte er seinen Hobbys, dem Filmen, dem Fotografieren und dem Boot fahren, intensiver nachgehen. Letzteres gern in Kroatien.

Dennoch bleibt ein „weinendes Auge“, denn seine Patienten werden ihm fehlen. Für das Unternehmen DaVita wird er aber noch als Berater tätig sein.