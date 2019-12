Iserlohn. Die Kinderkantorei und die „KonfiKids“ spielten das unterhaltsame und gleichwohl anspruchsvolle Weihnachts-Musical.

Alles etwas anders bei Simeons Geschichte

Ganz ohne Weihnachtsmann und Könige ging es dann ja doch nicht, sie wurden jedoch bei der diesjährigen Weihnachtsgeschichte bewusst in Nebenrollen abgedrängt. Diese Geschichte spielte auch in erster Linie nicht in Bethlehem, sondern in Jerusalem, und eine relativ unbekannte biblische Person übernahm die Hauptrolle.

Es war alles eben etwas anders, beim Weihnachtsmusical „Simeon - Die unbekannte Weihnachtsgeschichte“. Aufgeführt wurde sie von den Minis und Maxis der Jugend- und Kinderkantorei und den „KonfiKids“ der Iserlohner Innenstadtgemeinden unter der Leitung von Ute Springer in der Obersten Stadtkirche.

Bevor es jedoch richtig losging, wurden die Zuschauer in der voll besetzten Kirche von dem imposanten, etwa 50-köpfigen, einheitlich mit gelben Chor-Shirts ausgestatteten Gesamtensemble der Kinderkantorei und den „KonfiKids“ mit „Wir sagen euch an den lieben Advent“ freudig und schwungvoll begrüßt, bevor die Maxis mit einem Arrangement von „This Little Light Of Mine“ zweistimmig nachlegten. Danach entledigten sich die Sänger ihrer Shirts und es kamen lauter Hirten, Engel und weitere Akteure der Weihnachtsgeschichte zum Vorschein. Das Spiel konnte beginnen.

Ein selbstbewusste undpfiffige Unbekümmertheit

Eine Krippenspielprobe bildet den Rahmen dieser etwas unbekannten und ungewöhnlichen Geschichte. Es wird um die besten Rollen gefeilscht: „Ne, Engel is’ nix für mich, ich will Maria sein!“ Viel Wortwitz, Humor und eine selbstbewusste und pfiffige Unbekümmertheit bei der Präsentation sorgen schon hier für viel Heiterkeit und Zwischenbeifall der Zuschauer.

Der biblische Kern der Geschichte lässt sich jedoch in der Person Simeons festmachen. Er lebt in Jerusalem und wartet sein ganzes Leben lang darauf, endlich den versprochenen Retter zu Gesicht zu bekommen. Als er hört, dass Hirten in Bethlehem Engel erschienen sind, die die Ankunft dieses Retters verkündet haben, macht er sich auf den Weg in den Tempel. Dort wird die Geschichte aus Bethlehem erzählt und auf der Bühne in einer Art Rückblende szenisch dargestellt.

Hier erscheinen die Engel auf dem Felde, die sich, himmlisch schön, ein kleines Gesangsduell mit den Hirten liefern. Aber es geht wahrlich nicht nur andächtig brav zu im Stall zu Bethlehem: ein vorwitziger Hirte wagt es doch tatsächlich, die Vaterschaft Gottes an diesem kleinen Kind anzuzweifeln und vermutet eher, ein „stinknormales“ Baby vor sich zu haben. Ende gut alles gut: Simeon trifft im Tempel tatsächlich endlich auf Maria und Josef mit dem Neugeborenen und spricht ihnen einen ganz besonderen Segen zu.

Markus Heusser hat das Weihnachtsmusical komponiert, getextet und so angelegt, dass es für die Bedürfnisse der sehr unterschiedlich aufgestellten Kinderchöre in Kirchengemeinden angepasst werden kann. Und das hat Ute Springer kreativ und sowohl schauspielerisch als auch musikalisch anspruchsvoll, aber auch durchaus sehr unterhaltsam, umgesetzt. Einen solch großen Kinderchor zu derart beeindruckenden gesanglichen Leistungen zu führen und ihn zu dirigieren ist das eine, diesen dann noch zusätzlich auf der Bühne in immer wieder neuen Gruppierungen umzustellen, Solopositionen einzubauen, die Inszenierungsperspektive zu wechseln, die Technik im Auge zu behalten und gleichzeitig die begleitenden Musiker einzubinden ist das andere. Erstaunlich wie souverän Ute Springer dies alles „über die Bühne“ bringt – und mit welcher Ruhe und doch großer Bestimmtheit!

Ein Beispiel fürbeste Basisarbeit

Auch das pädagogische Händchen der Iserlohner Kantorin bleibt immer spürbar: Solistenrollen, immer auf hohem gesanglichem Niveau, werden breit gestreut, aufmunternde Blicke hier und motivierendes Schulterklopfen dort. Auch die Kombination ihrer bereits etablierten Chöre mit noch nicht eingebundenen Konfirmanden ist ein Beispiel für beste Basisarbeit. Sie sorgt dafür, dass eine solch qualifizierte musikalische Arbeit über so viele Jahre im Kinder- und Jugendbereich möglich ist.

Das wissen die Eltern zu honorieren und helfen mit, wo sie können. So zum Beispiel in den Personen von Renate Treese und Sigrun Steiner, die mit ihrem Team mit sehr viel Liebe zum Detail für das Bühnenbild, die Requisiten und die Kostüme sorgten. Aber auch bei Technik und Organisation kann sich Springer auf „ihre“ Eltern verlassen. Die musikalische Basis legten an diesem Abend mit Laura Holzwarth (Percussion) und Ralf Tiemann (Klavier) zwei äußerst versierte und professionell begleitende Kräfte der lokalen Szene.

Eine große Aufführung mit vielen kleinen Leuten, die, wieder einmal, über sich hinausgewachsen sind. Gefragt, warum er bei den Minis und bei diesem Weihnachtsmusical mitwirke, antwortet Tom (8) schlagfertig: „Ich will singen! Und am liebsten irgendwas mit Gott!“ Hierfür gibt es bei der Kinder- und Jugendkantorei Iserlohn beste Möglichkeiten. Am 8. Januar ist Schnuppertag und alle Interessierten aber noch Unentschlossenen sind herzlich eingeladen.