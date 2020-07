Acht Künstler, zwei Konzerte

Iserlohn. Noch Karten für Gitarren-Abend

Für die ersten beiden Iserlohner Konzerte nach langer Zeit am Sonntag, 26. Juli, im Goldsaal der Schauburg gibt es noch letzte Karten an der Abendkasse um 16.30 Uhr und um 19 Uhr. In zwei Sonderkonzerten (17 Uhr und 19.30 Uhr) des Internationalen Gitarren-Festivals mit je 100 Personen spielen acht in Deutschland lebende Top-Gitarristen Werke für eine und zwei klassische Gitarren von Bach, Giuliani, Albéniz, Borodin und Dale Kavanagh. Auch Musik aus der Renaissance und des 20. Jahrhunderts ist zu hören. Mit Spannung wird der Kurzauftritt von Goran Krivokapic erwartet, sicher einer der besten Gitarristen seiner Generation weltweit. Weitere Informationen gibt es unter info@amadeusduo.com oder 0173/2095685 bei Thomas Kirchhoff.