Seit Jahresbeginn ist der Stadtwald (und auch die Friedhöfe) wieder in der Zuständigkeit der Stadtverwaltung, nachdem er zuvor über Jahre zum Aufgabenbereich des Stadtbetriebs (SIH) zählte. Daneben gibt es jetzt weitere Neuigkeiten in Bezug auf die nun städtische Abteilung „Forst“, die nun in Zuständigkeit des von Stadtbaurat Thorsten Grote verantworteten Ressorts „Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz“ liegt.

So ist geplant, die Mitarbeiter der Abteilung in dem ehemaligen Sportumkleide-Gebäude am Sportplatz in der Läger unterzubringen. „Der Planungsauftrag ist erteilt“, sagt Grote. Einen Zeitplan gebe es noch nicht, Ziel sei aber ein Umzug möglichst noch in diesem Jahr.

Gebäude hatte mehrere Jahre leer gestanden

Das städtische Gebäude hatte mehrere Jahre leer gestanden, nachdem sich ein angedachter Kiosk und andere Ideen meist aufgrund fehlender wirtschaftlicher Perspektiven nicht umsetzen ließen. Der Umzug, sagt Grote, biete gleich eine Reihe von Vorteilen.

So seien die Mitarbeiter nun näher am Wald, als es am Standort ihrer aktuellen Unterbringung am SIH-Betriebshof an der Corunnastraße der Fall war. Dies spart Fahrzeiten, vor allem für das langsame Forstschlepper-Fahrzeug. „Hin und zurück beträgt die Fahrzeit da schon mal eine Stunde“, sagt Grote.

Neben dem Fuhrpark mit dem Schlepper und drei weiteren Fahrzeugen werden auch die Stadtförsterin, vier Forstwirte, einen Auszubildenden sowie eine Teilzeit-Verwaltungsmitarbeiterin ins Lägertal mit umziehen.

Entstehen soll hier ein Büro, eine Werkstatt für Arbeitsgeräte sowie ein Sozialraum. Auch ein zweitere Zugang muss noch hergestellt werden. „Das Gebäude ist in einem guten Zustand“, sagt Grote. Weil es lange als Umkleide und Dusche genutzt wurde, müssten im Wesentlichen Sanitäreinrichtungen rückgebaut werden. Reparaturen am Fuhrpark werden weiter beim SIH erfolgen.

Fließendes Wasser für Gärten,eine Toilette für die Besucher

Weitere Vorteile der Umnutzung: Durch die Präsenz der städtischen Mitarbeiter wird es eine Art von sozialer Kontrolle für Sportplatz und Südstadtgärten geben, dazu soll eine öffentliche Toilette, deren Fehlen hier oft beklagt wurde, eingerichtet werden. Für die Nutzer der Südstadtgärten würde es fließendes Wasser geben. „Weil die Durchflussmenge zu gering war, ist das Gebäude im Moment abgeklemmt. Das fehlte hier also auch bislang“, erklärt Grote weiter.

Unabhängig von dem Umzug erhofft man sich bei der Stadt weitere positive Effekte von der „Rückgabe“ des Forstes an die Iserlohner Verwaltung. Wenn auch in der Vergangenheit oft in Umweltausschuss oder Rat über den Stadtwald diskutiert wurde, lag die Zuständigkeit eigentlich beim Verwaltungsrat des SIH. Mit der Folge, dass man bei allem, was den Wald betraf, also auch die Zuweisung finanzieller Mittel, theoretisch dessen Zustimmung und somit die Zusammenkunft zu Sitzungen abwarten musste, was in der Vergangenheit zeitlichen Aufwand bedeutet hat. „Es gab da zwar nie Probleme, wir hatten immer engen Kontakt“, sagt Grote. „Aber nun haben wir einen direkteren Zugriff.“ Positiv aus seiner Sicht, denn Dürre, Stürme und Borkenkäfer werden wohl auch in Zukunft ein schnelles Handeln erfordern.

„Die Wege sind jetzt kürzer“, sagt auch die Stadtförsterin Julia Borghoff. „Für die Forstwirte ändert sich aber im Grunde nichts.“

Mit der Forst-Rückgabe als Folge eines Ratsbeschlusses aus dem vergangenen Jahr wird aus Sicht von Thorsten Grote gewissermaßen organisatorisch begradigt, was in der Wahrnehmung der Bürger ohnehin immer eine Tatsache war: nämlich, dass der Stadtwald mit seiner für Iserlohn identitätsstiftenden Wirkung auch städtische Angelegenheit ist. „Die Trennung haben viele ohnehin nie verstanden“, sagt Thorsten Grote.

Keine Entwarnung trotz des Regen-Wetters im Stadtwald

Nachdem Dürre und der Borkenkäfer dem Iserlohner Stadtwald im vergangenen Jahr enorm zugesetzt hatten, bis zu 40 Prozent der Flächen wurden irreparabel geschädigt, war das letzte Quartal des vergangenen Jahres reich an Niederschlag. Ein Wendepunkt?

Nein, sagt Stadtförsterin Julia Borghoff. Denn: „Im Boden sind allenfalls die obersten 20 oder 30 Zentimeter durchdrungen.“ Damit das Wasser an die Wurzeln gelangt, müssten es aber zwei bis drei Meter sein. In der im Stadtwald zumeist vorkommenden Braunerde dauert es aber lange, bis der Boden wirklich gesättigt ist. „Ein langsames Einfeuchten des Bodens wäre nötig“, so Julia Borghoff weiter.

Negativ bemerkbar macht sich hier das Fehlen von Schnee. Bei dessen langsamer Schmelze nämlich würde Wasser langsam an den Boden abgegeben, der in größerer Tiefe immer noch ausgedörrt ist. Bis auf vereinzelte Schneefälle in größeren Höhenlagen fehlt es hier aber bislang in diesem Winter, zuletzt waren die Temperaturen sogar fast frühlingshaft.

Hoffen, dass das Wetter dem Borkenkäfer noch zusetzt

Lediglich die Nadelbäume ziehen aktuell, wenn auch stark reduziert Wasser, die Laubbäume dämmern gewissermaßen im Winterschlaf. Und so heißt es Warten – auch in Bezug auf den Borkenkäfer.

Dessen Population, so hofft Julia Borghoff, könnte durch feuchtwarmes Wetter und in der Folge von Pilz- oder Bakterienbefall noch vor dem Frühjahr dezimiert werden. Oder durch einen Wintereinbruch mit Kälte und Schnee. Nur 170 bis 200 Käfer sind nötig, um einen Baum zu töten. Im Frühjahr droht, Stand jetzt, wohl eine neue Plage.