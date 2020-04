Ab Montag bis Ende April in Iserlohn keine Parkgebühren mehr

Iserlohn. Auch Parkhäuser Altstadt und City sind dabei

Um die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Einzelhandel abzufedern, wird die Stadt Iserlohn ab kommendem Montag bis Ende April im gesamten Stadtgebiet auf Parkgebühren verzichten. Eine Parkscheibe ist wegen der Mindestparkdauer – in der Regel drei Stunden – auszulegen. Hiermit reagiert die Stadt auf die am Mittwoch durch Bund und Land getroffene Entscheidung, die Öffnung von Einzelhandelsgeschäften mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern ab dem 20. April zuzulassen. Dieser Vorschlag des Verwaltungsvorstandes habe breite Zustimmung bei den im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen gefunden. Die erforderliche Änderung der Parkgebührenordnung soll in der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am kommenden Dienstag, 21. April, erfolgen und rückwirkend ab Montag, 20. April, Gültigkeit haben.

Auch in den Parkhäusern „Altstadt“ und „City“ der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung wird vom 20. April bis einschließlich 30. April kostenfreies Parken ermöglicht. „Die behutsame Wiedereröffnung des örtlichen Einzelhandels ist von hoher Bedeutung für die Unternehmen und die Bevölkerung. Deshalb möchten wir mit dem Verzicht auf die Parkgebühren bewusst ein Zeichen setzen zu Gunsten unserer Stadtzentren in Iserlohn und Letmathe“, erklärt der Erste Beigeordnete Michael Wojtek, der zugleich an die Besucher des Handels appelliert, die Corona-Verhaltensregeln unbedingt einzuhalten.