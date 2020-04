„6 aus 8“ – die Leser haben wieder ihre Wahl getroffen

Iserlohn. Die Stücke für die Boulevardreihe der kommenden Spielzeit stehen fest. Viele bekannte Gesichter auf der Parktheater-Bühne.

In den zurückliegenden Wochen hatten die Leser der Heimatzeitung und das Parktheater-Publikum im Rahmen der Aktion „6 aus 8“ die Qual der Wahl, das Programm der Boulevard-Reihe selbst auszuwählen. Jetzt steht das Votum des Publikums fest.

Gleich zwei Premieren stehen im Boulevard-Abo der kommenden Parktheater-Spielzeit 2020/21 auf dem Programm: Am Mittwoch, 30. September, hebt sich der Vorhang zu „Ungeheuer heiß“ – eine kleine Komödie über Lust von Lars und Krister Classon mit Franziska Traub, Marie Theres Kroetz-Relin, Markus Majowski, in der Regie von René Heinersdorf. Im Januar 2021 heißt es dann „Lappen hoch“ für „Drei Männer und ein Baby“, eine Komödie nach dem Kino-Hit von Coline Serreau mit Mathias Herrmann und Heio von Stetten.

Erst himmlische, dann schwere Zeiten als Komödie

Ein Wiedersehen mit Michaela May gibt es am Samstag, 19. Dezember, um 20 Uhr mit der Komödie von Audrey Schebat „Der Sittich“. In dem Gastspiel der Komödie am Bayerischen Hof aus München steht Peter Prager an ihrer Seite als Hauptdarsteller.

Eine tolle Stückvorlage mit Paradebesetzung kommt mit „Boeing Boeing“ im November auf die Parktheaterbühne. In der Erfolgskomödie von Marc Camoletti spielen sich Andreas Elsholz und Ralph Morgenstern die Pointen zu. Bevor dann erwartungsvoll am Samstag, 17. April 2021, auf den Iserlohner Brettern „Himmlische Zeiten“ eintreten. Nach „Heiße Zeiten“ und „Höchste Zeit“ die neue Revue mit Angelika Mann, Patricia Hodell, Heike Jonca, Nini Stadlmann und mit vielen legendären Songs und Evergreens, witzig auf Deutsch umgetextet (zum Beispiel „Uptown Girl“, „Like A Virgin“, „Rolling in the Deep“, „Wonderful World”), kommen „schwere Zeiten“ zum Tragen mit „Schwiegermutter und andere Bosheiten“ – eine turbulente Beziehungskomödie vom „Vater“ der Rosenheim-Cops, Alexander Ollig. Es spielen Simone Rethel, Michael von Au, Pascal Breuer.

Die Reihe wird von der Krombacher-Brauerei, der Heimatzeitung und dem Kulturbüro präsentiert. Im Anschluss an die Vorstellungen lädt die Krombacher-Brauerei die Besucher zum Aus- und Nachklang der Vorstellung zu einem Getränk ein. Auf den Kult-Talk „Nah dran“ nach der Aufführung mit IKZ-Chefredakteur Thomas Reunert dürfen sich Theaterbesucher bei „Ungeheuer heiß“ und „Boeing Boeing“ freuen.

Abonnements können ab sofort schriftlich gezeichnet werden. Kunden können Ihre Anmeldung an das Abo-Büro im Parktheater Iserlohn, Theodor-Heuss-Ring 24, 58636 Iserlohn, oder per Mail an kulturbuero@iserlohn.de senden. Eine ausführliche Beratung ist aktuell nur telefonisch unter 02371/217-1916 möglich. Das Abo-Spielzeitheft „Dynamik“ steht unter www.parktheater-iserlohn.de zum Download bereit. Ein gedrucktes Exemplar kann auch unter 02371/217-18 20 oder per Mail an kulturbuero@iserlohn.de angefordert werden.