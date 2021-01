50-jährige Iserlohnerin gestorben

Iserlohn Der Märkische Kreis hat am Mittag die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht.

Märkischer Kreis. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet seit Sonntag 37 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 44 Männer und Frauen konnten als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen werden. Gleichzeitig ist in Iserlohn eine 50-jährige Frau in stationärer Behandlung in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Derzeit werden 133 Covid-19-Patienten stationär behandelt; davon 32 intensivmedizinisch.

Im Kreis sind aktuell 825 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert. 1041 Kontaktpersonen stehen mit ihnen unter Quarantäne. Seit Sonntag sind beim Kreisgesundheitsamt 37 positive Coronan-Nachweise eingegangen. Die Neuinfektionen verteilen wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Iserlohn (+3). Hemer (+2), Altena (+4), Balve (1), Herscheid (+1), Kierspe (+1), Lüdenscheid (+9), Meinerzhagen (+2), Menden (+3), Neuenrade (+2), Plettenberg (+3), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+6). In Nachrodt-Wiblingwerde wurde die Statisitik wegen einer falschen Zuweisung um eins nach unten korrigiert. Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts wurden in den letzten sieben Tagen 104,8 Personen pro 100.000 Einwohner positiv auf den Coronavirus getestet.

Laut der Statistik des Märkischen Kreises sind seit Beginn der Pandemie im Februar insgesamt 129 Einwohner in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben. Insgesamt haben sich 8107 Märker mit dem Virus infiziert. 7153 Männer und Frauen haben Corona bereits überwunden.

Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.

Hier die aktuellen Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Iserlohn: 188 Infizierte, 1.701 Gesundete, 291 Kontaktpersonen und 25 Tote

• Hemer: 72 Infizierte, 579 Gesundete, 94 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Altena: 59 Infizierte, 306 Gesundete, 33 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Balve: 12 Infizierte, 130 Gesundete und 34 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Halver: 15 Infizierte, 310 Gesundete, 17 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Herscheid: 8 Infizierte, 55 Gesundete und 9 Kontaktpersonen

• Kierspe: 24 Infizierte, 356 Gesundete, 26 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Lüdenscheid: 126 Infizierte, 1.180 Gesundete, 128 Kontaktpersonen und 13 Tote

• Meinerzhagen: 52 Infizierte, 515 Gesundete, 74 Kontaktpersonen und 12 Tote

• Menden: 105 Infizierte, 771 Gesundete, 131 Kontaktpersonen und 23 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 6 Infizierte, 143 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Neuenrade: 24 Infizierte, 262 Gesundete und 37 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Plettenberg: 52 Infizierte, 338 Gesundete, 62 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Schalksmühle: 31 Infizierte, 141 Gesundete, 39 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Werdohl: 51 Infizierte, 366 Gesundete, 56 Kontaktpersonen und 16 Tote